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Жители освобожденного Угледара встретили российских солдат пирожками, которые приготовили из последних продуктов. Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь, и люди начинают выходить из укрытий к российским военным.
На окраинах Угледара идет зачистка последних укреплений ВСУ, а в центре мирные люди встречают российских солдат.
По словам солдат, сейчас местные рассказывают, какие зверства творили в Угледаре боевики ВСУ, которые открыто называли себя карательным батальоном СС.
К военным вышли 116 мирных жителей Угледара, люди признаются, что ждали российских солдат 2,5 года и теперь просят восстановить город.
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«Женщины, которые нас встретили, они с огромной радостью из последних продуктов готовили для наших бойцов пирожки. «Чем богаты, тем и рады», – приговаривали они», — цитирует слова российского бойца Комсомольская правда.
По словам солдат, сейчас местные рассказывают, какие зверства творили в Угледаре боевики ВСУ, которые открыто называли себя карательным батальоном СС.
«72-я бригада ВСУ, которая здесь находилась, позиционировала себя именно как подразделение «СС». Все это мы покажем потом, мировое сообщество должно видеть, кого они поддерживают», — говорит российский солдат.
К военным вышли 116 мирных жителей Угледара, люди признаются, что ждали российских солдат 2,5 года и теперь просят восстановить город.
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Лия Мурадьян