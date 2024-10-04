Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Об этом информирует Reuters.
Сырский отметил, что находится на одном из самых напряженных участков фронта в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении. По его словам, работая в бригаде, он принял несколько решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны.
3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за Угледар продолжались более двух лет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за Угледар продолжались более двух лет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова