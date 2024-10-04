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Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

Reuters: Сырский приказал укрепить оборону после потери Угледара
04 октября 2024, 07:21

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ о повышении обороны на восточном фронте в ДНР. Об этом информирует Reuters.
Сырский отметил, что находится на одном из самых напряженных участков фронта в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении. По его словам, работая в бригаде, он принял несколько решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны.

3 октября Минобороны сообщило о взятии Угледара. Вооруженные силы Украины признали отход из города 2 октября. Бои за Угледар продолжались более двух лет.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
04 октября 2024, 07:46

Фото: istockphoto/zim286

Юлия Полий, жительница Ессентуков, записала видеообращение к ООН, в котором выразила требование к мировой общественности призвать Украину к ответственности за нарушения правил ведения войны и помочь вернуть её мужа, который находится в плену Вооруженных сил Украины и подвергается пыткам. Об этом информирует РИА Новости.
«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — говорит она на видео, которое есть в распоряжении агентства.

По ее словам, с ней связались в Telegram-канале и заявили, что её супруг находится в плену. Боевики сообщили, что для его освобождения Юлия должна поджечь военную машину или пятигорский военкомат.

«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — добавила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Пушилин рассказал, почему Угледар был так важен для Киева
Пушилин: Угледар имел стратегическое значение для Украины
04 октября 2024, 05:50

Фото: Минобороны РФ

Освобождённый город Угледар, расположенный в ДНР, имел для украинских войск стратегическое значение благодаря своему географическому положению.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Город Угледар находится на господствующей высоте, что делало его важным опорным пунктом для противника. ВСУ старались удержать населённый пункт из-за его стратегической важности — расположения многоэтажных застроек и близости к шахтам с высотными сооружениями», — пояснил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные использовали территорию для организации наблюдательных точек и ретрансляторов, что позволяло следить за российскими подразделениями на значительных расстояниях.

Пушилин отметил, что освобождение Угледара стало возможным благодаря героическим действиям российских военных, что также имеет стратегическое значение для армии РФ.

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#военные
#город
#telegram
#днр
#всу
#денис пушилин
#рф
#угледар
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«Полностью стерта»: ВСУ раскрыли страшную потерю в Угледаре
Соскин: ВСУ потеряли 72-ю бригаду в Угледаре из-за решений Зеленского
04 октября 2024, 02:40

Украинские Вооруженные силы потеряли 72-ю отдельную механизированную бригаду в боях за Угледар, заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьёзная 72-я бригада. Её полностью стерли», — отметил Соскин, подчеркнув, что ответственность за эту потерю несёт Владимир Зеленский и его режим.
По словам Соскина, бригаде, отправленной в Угледар, не предоставили ни помощи, ни необходимой поддержки, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую помощь. Военных, по его словам, «просто стирали и уничтожали», не давая покинуть позиции.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что российские войска взяли под контроль Угледар, который был ключевым опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.

До этого стало известно, что сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы. По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности.

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Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт за провал мобилизации
Times: украинцев пугают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации
04 октября 2024, 02:13

Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на передовую за несоблюдение планов по мобилизации, сообщает газета Times со ссылкой на источник в одном из военкоматов Одессы.
По данным издания, руководство территориальных центров комплектования (ТЦК) давит на работников, требуя выполнения мобилизационных задач, несмотря на трудности. Источник отметил, что менее 20% необходимого количества призывников удаётся набрать. Он объясняет провал коррупцией, нехваткой кадров, неэффективностью управления и общим недовольством в системе.

Также сообщается, что значительная часть мобилизованных больны тяжёлыми заболеваниями, включая ВИЧ, туберкулёз и гепатит, что препятствует их отправке на фронт. В этой связи работник военкомата призвал НАТО создать специальное подразделение для надзора за мобилизацией и обеспечить дополнительное финансирование для повышения зарплат украинских военных.

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#мобилизация
#всу
#украина
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Российские войска захватили уникальные фортификации ВСУ, готовившиеся 10 лет
Пушилин: ВС РФ взяли под контроль фортификации ВСУ, созданные за 10 лет
04 октября 2024, 01:45

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска захватили фортификационные сооружения в Угледаре, которые Вооружённые силы Украины готовили на протяжении почти десяти лет.

«Многое открылось после освобождения города — это многокилометровые подземные укрытия и переходы, которые использовались противником для обороны», — рассказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство обороны России подтвердило, что украинские войска были вынуждены покинуть Угледар 2 октября, оставив подготовленные за годы укрепления, которые теперь находятся под контролем российских сил.

Ранее сообщалось, что два российских бронетранспортера БТР-82 успешно разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области. Инцидент произошел во время движения украинской техники по асфальтированной дороге в одном из населённых пунктов региона. Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками.

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#всу
#вс рф
#медведев
#угледар
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В Курской области российские БТР разгромили колонну ВСУ
04 октября 2024, 01:13

Фото: Минобороны РФ

Два российских бронетранспортера БТР-82 успешно разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области.
Инцидент произошел во время движения украинской техники по асфальтированной дороге в одном из населённых пунктов региона.

Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками. Два БТР открыли огонь по противнику, что привело к серьёзным потерям среди украинских машин. Попытки колонны прорваться оказались неудачными – часть техники была подбита, и солдаты ВСУ вынуждены были покинуть свои транспортные средства, спасаясь в лесопосадках.

Ранее российские штурмовые группы продолжали активные действия на других направлениях, захватывая в плен бойцов ВСУ в районе Угледара.

Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

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#всу
#вс рф
#денис пушилин
#медведев
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Медведев рассказал, как россиян будут призывать на СВО
Медведев: в России заработала комиссия по комплектованию армии контрактниками
03 октября 2024, 23:38

Дмитрий Медведев

Комиссия по комплектованию Вооружённых сил России контрактниками, созданная по указу президента РФ Владимира Путина, начала свою работу.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев подчеркнул, что зачисление на контракт является единственной формой привлечения граждан к участию в специальной военной операции (СВО).

«Зачисление на контракт – единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», – отметил он.
Комиссия, по его словам, создана для обеспечения регулярного комплектования Вооружённых сил квалифицированными специалистами. Этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны и поддержку профессионального уровня армии в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Там находятся порядка 115 гражданских лиц, им оказывают необходимую помощь.

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Пушилин: ВС РФ помогают жителям освобожденного Угледара, их примерно 115 человек
03 октября 2024, 22:43

Фото: istockphoto/zim286

ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.
«Что касается гражданского населения, там находятся порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь. В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР», — сказал чиновник.

Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили освобождение города от боевиков ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда президент Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения в течение восьми лет.

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На Украине срывались оборонные контракты «Спецтехноэкспортом»
«УП»: «Спецтехноэкспорт» закупал вооружения по завышенному ценнику
03 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Компания «Спецтехноэкспорт», которую до недавних пор курировало Главное управление разведки Украины (ГУР), покупала оружие по завышенному ценнику и срывала оборонные контракты. Об этом пишут обозреватели «Украинской правды».
«Стоимость этих вооружений (которые закупал «Спецтехноэкспорт» — прим. ред.) часто в разы завышается, миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества», — сказано в статье.
Журналисты разместили письмо главы «Спецтехноэкспорта» замминистру обороны украинской республики. В нем сказано, что компанией сорван целый ряд контрактов. «Спецтехноэкспорт» задолжал украинскому Минобороны практически 20 миллионов долларов.

Представители компании оправдались недобросовестностью зарубежных поставщиков. Кроме того, по информации издания, один минометный выстрел стоит в среднем до 560 евро по рынку, а «Спецтехноэкспорт» поставил ценник в 680 евро за выстрел.

Теперь компанией управляет Минобороны Украины.

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#война
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