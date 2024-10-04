Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

Юлия Полий, жительница Ессентуков, записала видеообращение к ООН, в котором выразила требование к мировой общественности призвать Украину к ответственности за нарушения правил ведения войны и помочь вернуть её мужа, который находится в плену Вооруженных сил Украины и подвергается пыткам. Об этом информирует РИА Новости.