12 мая 2026, 12:35

Сенатор Джабаров: Киев тянет время, говоря о переговорах с РФ

Призыв Киева к Европе помочь Украине наладить диалог с Россией направлен на затягивание переговорного процесса. Так считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.





Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина попросила Европу помочь возобновить мирные переговоры с Россией.



В разговоре с «Газетой.Ru» Джабаров назвал такие заявления игрой. Он напомнил, что у Киева было много вариантов для продолжения диалога с Москвой. Однако украинская сторона выдвигает неприемлемые условия и не готова принимать позицию России.





«Я подозреваю, что Украина решила потянуть время, затягивая переговоры, в ожидании смены политического курса Америки, смены состава Конгресса, Палаты представителей после промежуточных ноябрьских выборов», — отметил сенатор.

«За все время специальной военной операции Киев так и не сумел сформулировать и направить Москве перечень предложений, которые могли бы ее устроить. Желание Сибиги обратиться к помощи европейцев в переговорном вопросе свидетельствует лишь о стремлении ЕС вернуть себе часть благ, которых он сам себя лишил», — уверен Климов.