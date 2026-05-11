ВСУ нарушили перемирие 16 тысяч раз, бойцы «Запада» провели учения в тылу, а Кремль назвал условие для завершения конфликта: последние новости СВО на 11 мая
Киевский режим продолжает систематически срывать договоренности о прекращении огня — число нарушений перемирия превысило 16 тысяч. Тем временем штурмовики «Запада» завершили интенсивные учения в тылу, а бойцы «Востока» вывели мирных жителей из зоны обстрелов. Какое условие озвучил Кремль для завершения СВО — «Радио 1».
ВСУ нарушили перемирие 16 тысяч разМинистерство обороны Российской Федерации сообщило о 16 071 нарушении перемирия со стороны ВСУ, которое объявлялось в канун Дня Победы и было продолжено по предложению президента США Дональда Трампа.
«Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В военном ведомстве добавили, что удары со стороны Украины не остались без ответа. В частности, были поражены точки запуска БПЛА, установки РСЗО, артиллерийские орудия и минометы.
Штурмовики «Запада» провели интенсивные учения в тылуШтурмовые подразделения 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке на одном из тыловых полигонов в зоне СВО, сообщили в МО РФ.
Экипажи БМП-2 отрабатывали полный комплекс задач по штурмовым действиям. После скрытного выдвижения на исходные позиции личный состав покидал боевые машины и немедленно переходил к атаке опорных пунктов условного противника. В ходе штурма бойцы применяли штатное стрелковое оружие, оттачивая приемы ближнего боя в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Особый упор сделали на слаженность внутри подразделения, оперативное подавление огневых точек и грамотное удержание захваченных позиций. С учетом рельефа местности в зоне СВО военнослужащие тренировались использовать естественные укрытия.
Бойцы «Востока» эвакуировали мирных жителей из-под обстреловЖители одного из населенных пунктов у линии боевого соприкосновения долгое время прятались в подвалах разрушенных зданий. Украинские боевики регулярно атаковали гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников. По словам людей, оставаться в своих домах дальше было невозможно.
«Мы все время прятались в подвалах, а ребята-военнослужащие помогали нам, приносили продукты и воду. Спасибо бойцу с позывным «Бидончик», который вывозил нас на квадроцикле под обстрелами, и команде «Беркута», доставившей нас в безопасный район. Вы даже не представляете, что мы пережили», — рассказала одна из местных жительниц.Военнослужащие 186-го мотострелкового полка 29-й армии группировки «Восток» провели тщательно спланированную операцию: организовали «зеленый коридор», оказали пострадавшим первую помощь и вывели людей в безопасный район. Эвакуация осложнялась постоянным применением ВСУ разведывательных и ударных дронов.
Как уточнили в МО РФ, для прикрытия гражданских российские военные задействовали мототехнику и средства радиоэлектронной борьбы, подавлявшие беспилотники. Операция заняла более двух суток. Эвакуированным выдали чистую одежду и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Кремль озвучил условие для завершения СВОПомощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным озвучил условие для урегулирования конфликта на Украине. Для этого Киеву, по его словам, нужно вывести свои войска с территории Донбасса.
«Пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте», — обозначил политик.Ранее Владимир Зеленский несколько раз подтверждал, что отвести вооруженные формирования Украина не может. При этом Ушаков уверен, что уход ВСУ из ДНР неизбежен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил уверенность, что Москва одержит победу в СВО.