Массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ, перегруппировка войск и «зубы дракона» в Краматорске: последние новости СВО на 12 мая
В течение последних трёх дней, которые были объявлены периодом затишья, украинская сторона проявила полное пренебрежение к достигнутым договорённостям. Российская армия строго соблюдала режим прекращения огня, не нанося авиационных, артиллерийских и дроновых ударов. Однако, по данным Минобороны РФ, украинские формирования за этот период 23 802 раза нарушили перемирие. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьВ Сумской области зафиксированы многочисленные нарушения временного перемирия. У села Миропольское ликвидирована штурмовая группа ВСУ при попытке контратаки. Ещё одна безуспешная контратака отмечена у Миропольского. Все действия противника блокированы, атакующие у Миропольского уничтожены полностью.
В Краснопольском районе противник, воспользовавшись временным режимом прекращения огня, усилил свои подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны штурмовиками 54-го отдельного разведывательного батальона. В районе Рясного несколько групп из 119-й бригады теробороны без приказа покинули свои позиции и скрылись в ближайших лесах.
Харьковская областьНа Харьковском направлении противник использовал режим тишины для переброски резервов под видом экстренных служб. В селе Гранов микроавтобусы ГСЧС доставили несколько групп националистов для усиления 58 омпбр. На Волчанском направлении ВСУ ведут работу по возведению обороны, оборудуя укрепления вдоль трассы Старый Салтов — Великий Бурлук и стягивая артиллерию с БПЛА на фланги. Противник рассчитывает остановить продвижение российских военных на рубеже Широкое — Гонтаровка — Погорелое с последующими фланговыми атаками.
ВС РФ осведомлены о планах врага. Еще до наступления праздничного перемирия уничтожены пункты управления БПЛА, орудия и РСЗО. У Волоховки сорвана попытка переправы штурмовой группы 159 омбр через Волчью — украинские боевики обратились в бегство после обнаружения разведывательным дроном. В Липцах вскрыт и поражён опорный пункт с разветвлёнными траншеями и убежищами в лесополосах.
Северское направлениеНа Северском участке продолжаются бои у Дибровы. Украинские группы пытаются проникнуть через лесные массивы в тыл ВС РФ. Противник фиксирует потери позиций у Дибровы и Голубовки, признавая продвижение российских военных под Северском. Тяжёлые столкновения идут на подступах к Рай-Александровке, где штурмовые отряды взламывают эшелонированную оборону ВСУ.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении киевские нацисты неоднократно нарушили праздничное перемирие. В Константиновке и Часов Яре попытки ротации украинских военных пресечены российскими дронами. Штурмовые отряды ВС РФ заняли юго-западную часть Часов Яра, перекрыв врагу маршруты для манёвра. Украинская сторона в спешке усиливает оборону, устанавливая «зубы дракона» в Краматорске. Активных штурмов на направлении нет, но ВСУ лихорадочно готовят город к уличным боям, возводя укрепления и противотанковые заграждения.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении обстановка остаётся напряжённой. Режим тишины на данном участке со стороны ВСУ не соблюдался, движения мелких групп украинских экстремистов пресекались расчётами БПЛА ВС РФ. За сутки отмечено 110 обстрелов из артиллерии и свыше тысячи атак ударными беспилотниками ВСУ.
После прекращения огня ключевой задачей ВС РФ остаётся защита трассы в сторону Крыма. Противник наращивает удары по дорожной инфраструктуре на оперативную глубину, используя новые партии дронов. Кроме того, российские войска демонстрируют тактические успехи в районах Верхней Терсы и Горького. Штурмовые группы успешно закрепились на фермах к юго-востоку от Воздвижевки. За день на этом участке ликвидировано до 30 командных пунктов вражеских дронов.