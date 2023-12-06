«Завершающий этап»: В США раскрыли, что РФ сделает на Украине

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Конфликт на Украине взятием Одессы под контроль Российской Федерации с целью обеспечения безопасности Крыма. Такое заявление сделал экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«У России достаточно войск, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы, чем они сейчас и занимаются, а уничтожив их, они добиваются политического краха Украины. И к этому они идут», — заявил эксперт.Он выразил неуверенность в том, что РФ сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину, поскольку Киев совместно Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю
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