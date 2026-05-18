«Завершение активной фазы»: эксперт оценил стадию украинского конфликта

18 мая 2026, 10:54

Политолог Денисов: конфликт на Украине переходит в менее активную фазу

События прошедшей недели указывают на возвращение к более активному переговорному процессу и переходу конфликта на Украине в менее активную фазу. Такую точку зрения выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что события прошедшей недели указывают на близость завершения активной фазы конфликта на Украине. Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил наличие базовых договоренностей России и США, достигнутых на Аляске, касаемо вопроса украинского кризиса.





«Когда эти договоренности достигались, то стороны исходили из ситуации «на земле». На данный момент ситуация несколько изменилась, особенно в разрезе территориальных противоречий, а это подразумевает движение в сторону завершения активной фазы конфликта», — пояснил Денисов.

«Все вышеперечисленное, в совокупности, формирует тенденцию на возвращение к более активному переговорному процессу и, как следствие этого, — переходу конфликта в менее активную фазу», — резюмировал политолог.