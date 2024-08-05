Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о российских ракетах дал пощёчину коллективному Западу. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что Киев обсудит с соседними государствами возможность сбивания ими российских ракет над территорией Украины. Он подчеркнул, что союзники боятся эскалации конфликта за счёт своего вмешательства, однако Киев намерен и дальше продвигать эту тему. Зеленский добавил, что необходима коалиция стран, поскольку для одной страны это слишком большая ответственность.
Белик подчеркнул, что слова Зеленского абсурдны и неуместны, поскольку Запад поставляет Украине оружие только для того, чтобы самим не воевать.
Также депутат добавил, что Запад воспринимает Зеленского как «полезного туземца», а не равноправного политического компаньона.
Читайте также:
Зеленский: Запад боится сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за реакции Москвы
«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации
Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском
Белик подчеркнул, что слова Зеленского абсурдны и неуместны, поскольку Запад поставляет Украине оружие только для того, чтобы самим не воевать.
Также депутат добавил, что Запад воспринимает Зеленского как «полезного туземца», а не равноправного политического компаньона.
Читайте также:
Зеленский: Запад боится сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за реакции Москвы
«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации
Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском
Анастасия Чинкова