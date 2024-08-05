Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском

Государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Согласно анализу, государственный долг увеличился примерно на 74 миллиарда долларов, что почти соответствует сумме, взятой при первых пяти президентах. Это всего на 4,6 миллиарда долларов меньше, чем общий государственный долг с момента обретения независимости в 1991 году до 2019 года, когда Зеленский был избран президентом.
На конец первого полугодия он составлял 152,2 миллиарда долларов США, или 88,4 процента ВВП. Больше всего вырос внешний долг – на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний – на 14,4 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что к 2024 году Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира с самым низким уровнем госдолга на душу населения.
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На конец первого полугодия он составлял 152,2 миллиарда долларов США, или 88,4 процента ВВП. Больше всего вырос внешний долг – на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний – на 14,4 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что к 2024 году Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира с самым низким уровнем госдолга на душу населения.
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Александр Климов