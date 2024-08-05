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Зеленский: Запад боится сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за реакции Москвы

05 августа 2024, 11:23

Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Об этом пишет украинское издание «Страна». Однако Киев намерен продолжать продавливать данную инициативу, указано в публикации.
«Он говорит, что партнеры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», — пишет издание.
Зеленский пояснил, что хочет добиться создания коалиции стран, так как одно государство не сможет согласиться с его предложением из-за слишком большой ответственности. Он добавил, что Киев будет и дальше обсуждать с соседними странами возможность сбивать с их территории российские ракеты, которые летят над Украиной.



Ранее главы США, Германии и Великобритании и генеральный секретарь НАТО отказывались от этого предложения Зеленского, объясняя решением тем, что не хотят становиться участниками конфликта.

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Российские бойцы уничтожили два танка Leopard в Харьковской области
05 августа 2024, 11:16

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали российские позиции в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
Согласно сообщению, западные танки были обнаружены разведкой в двух районах Харьковской области. Бойцы ВС РФ выявили перемещение, а также замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ. После анализа данных по танкам противника были нанесены точечные удары.
«В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение обоих танков подтверждено кадрами объективного контроля.

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#всу
#вс рф
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Победа РФ в СВО, устаревшие F-16, заключенные военные ВСУ на фронте: последние новости СВО
Слебода: истребители F-16 давно устарели
05 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую. Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед. Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 05.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. В Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. В результате боевых действий были поражены формирования четырёх бригад Вооруженных сил Украины, а также бригады теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка.

ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

Кадыров сообщил, что СВО закончится в 2024 году победой России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в СВО на Украине. В настоящее время командиры сообщают ему, что «заходят» на стратегически важный объект. Он подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений.
Фото: сайт Кремля

Украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. По его словам, идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет.
Фото: istockphoto/Animaflora

На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронт

Координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую.
Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard

ВС РФ в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В результате действий российских военных боевики ВСУ потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.
Фото: istockphoto/dr_evil

Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Глава государства не уточнил, в каком количестве прибыли самолёты. Позже стало известно, что истребители базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией.

Киеву сообщили плохие новости об F-16

Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели.

«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.
Фото: istockphoto/Airubon

Артемовское направление

ВС РФ закрепляются в частном секторе на окраине микрорайона Октябрьский. Армия РФ ведет штурм высоты 215 в Клещеевке.

Александро-Калиновское направление

Российские военные расширили зону контроля в Артемово. Они одновременно наступают в направлении Дзержинска и Нелепово.

Покровское направление

Штурмовые группы наступают на Сергеевку и Желанное, одновременно с этим стремясь окружить подразделения боевиков Вооруженных сил Украины в районе Межевого.

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#вс рф
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#истребители
#пво
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В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ
МО: мотострелки группировки «‎Север» уничтожили пулеметные точки и пехоту ВСУ
05 августа 2024, 10:13

Фото: istock/Tomas Ragina

Российские мотострелки группировки войск «‎Север» в Харьковской области обнаружили и уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, пишет РИА Новости.
Сообщается, что вскрыты замаскированные позиции ВС РФ были с помощью БПЛА. Координаты цели военные передали на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М, которые выехали на позиции и нанесли удар.

БМП-2М — российская модификация БМП-2, разработанная в начале 2000-х годов Конструкторским бюро приборостроения. Оснащена противотанковым ракетным комплексом «Корнет», а также универсальным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой.

По словам наводчика, проблем со стрельбой не бывает, машина настроена хорошо. В пределах 5 километров круговой обзор, стоит тепловизор.

«Я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», — рассказал он.

Боевики ВСУ пытались противостоять российским военным и открыли ответный огонь. Отмечается, что FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, однако не сдетонировал. При отступлении украинские военные выпустили противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели. С поставленной задачей военные ВС РФ справились, враг отступил.

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#военные
#дрон
#бпла
#всу
#вс рф
#удар
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Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности
05 августа 2024, 09:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. Его заявление приводит агентство РИА Новости. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
Курков пояснил, что встретил сотрудников ТЦК, когда шел на работу, которые и увезли его в местный военкомат несмотря на отсутствие документов.
«Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — рассказал пленный ВСУ.
По словам Куркова, из военкомата его доставили на комиссию, которая продлилась несколько минут, а вечером уже увезли в распределительный пункт, где он стал «военным человеком».

Ранее другой пленный рассказал, как четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. По его словам, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62 и она сдетонировала.

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#военные
#участок
#всу
#военкомат
#украина
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Киеву сообщили плохие новости об F-16
Слебода: истребители F-16 давно устарели
05 августа 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Airubon

Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, пишет РИА Новости.
«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.

По его словам, главная проблема с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16 — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. Слебода добавил, что российские военные не допустят применения ракет «воздух-земля» с этих самолетов. ВС РФ «будут их выслеживать — чтобы преподать урок и предотвратить прецедент».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Стало известно, что их оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Самолеты базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией. В России считают, что переданные Украине американские истребители не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
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#мобилизация
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Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации
05 августа 2024, 07:30

Фото: istockphoto/Animaflora

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Об этом информирует ТАСС.
«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — рассказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
#мобилизация
#вс рф
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«‎Ъ»: осужденный за фейки Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре
05 августа 2024, 07:17

Фото: iStock/Zolnierek

Осужденный за фейки 76-летний отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре над ним. Об этом информирует «‎Коммерсант».
Сообщается, что Дорогомиловский суд города Москвы вынес решение об установлении повторного административного надзора за полковником по иску ОМВД по району Дорогомилово.

Владимир Квачков был оштрафован два раза за критику спецоперации. Первый штраф в 40 000 рублей он получил за посты в «Одноклассниках», а второй в 50 000 рублей — за высказывания на YouTube-канале «Сталинград». Свою вину он отрицал.

На судебном заседании он не присутствовал. По словам его адвоката, он ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — сказал адвокат Алексей Першин в беседе с «‎Коммерсант».

Он добавил, если решение вступит в силу, правоохранители не смогут объявить Квачкова в розыск. По его словам, полковник не уведомлен должным образом судом.

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Беженец: российские военные защищали мирных жителей близ Торецка
05 августа 2024, 05:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вынужденный беженец из поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) Юрий Мухин заявил, что российские войска защищают мирных жителей под Торецком, передает РИА Новости.
Семья мужчины более двух лет жила возле линии фронта, где находился полноценный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские солдаты организовывали караул ночью и трижды вступали в бой с автоматами только для того, чтобы не допустить высадки десантников в поселок.

Мухин добавил, что после этого началась эвакуация населения. По его словам, при первой встрече солдаты заявили, что пришли освободить детей, но у них самих дома остались дети.

Ранее беженец Андрей Лазарев рассказал, что российские солдаты защищали мирных жителей, когда боевики ВСУ пытались штурмовать его дом в Нью-Йорке.

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#всу
#украина
#россия
#беженцы
#днр
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На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронт
05 августа 2024, 04:51

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую, передает РИА Новости.
Ранее на Украине заявили, что спрос на мобилизацию заключенных сократился. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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