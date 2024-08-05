Зеленский: Запад боится сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за реакции Москвы

Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Об этом пишет украинское издание «Страна». Однако Киев намерен продолжать продавливать данную инициативу, указано в публикации.
«Он говорит, что партнеры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», — пишет издание.Зеленский пояснил, что хочет добиться создания коалиции стран, так как одно государство не сможет согласиться с его предложением из-за слишком большой ответственности. Он добавил, что Киев будет и дальше обсуждать с соседними странами возможность сбивать с их территории российские ракеты, которые летят над Украиной.
Ранее главы США, Германии и Великобритании и генеральный секретарь НАТО отказывались от этого предложения Зеленского, объясняя решением тем, что не хотят становиться участниками конфликта.
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