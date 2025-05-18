Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате

Сегодня, 18 мая, российская актриса театра и кино Ольга Ломоносова отмечает свой день рождения. Ей исполняется 47 лет. Актриса получила широкую известность в 2005 году после выхода на экраны сериала «Не родись красивой», где сыграла Киру Воропаеву. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».