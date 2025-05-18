Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский готов говорить с Россией в любом формате. Глава киевского режима выразил благодарность Ватикану за готовность быть площадкой для диалога между странами.
«Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — сказано в публикации Зеленского в соцсетях по результатам встречи с понтификом Львом XIV.По мнению госсекретаря США Марко Рубио, встреча в Ватикане была бы комфортной для Москвы и Киева.
Прямые переговоры России и Украины состоялись в Турции, 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что стороны договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000 в ближайшее время.
Украинская сторона запросила переговоры Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Москва «приняла этот запрос к сведению». Стороны также договорились выработать в деталях «возможное будущее прекращение огня». Когда такое видение будет представлено, переговоры продолжатся, резюмировал Мединский.
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