Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вновь попросил американского лидера Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо хозяину Белого дома.
«(Зеленский — прим. ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — сказано в сообщении.Вашингтон и Киев подписали в конце апреля сделку о природных ресурсах Украины. Согласно документу, Штаты имеют приоритетное право на покупку продукции, добытой на Украине. При этом сделка не предусматривает каких-либо гарантий для киевского режима.
По разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь. Подписание соответствующей сделки могло состояться еще в феврале этого года, но тому помешал скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом.
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