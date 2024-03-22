Зеленский назвал «позорным» уровень обеспечения ВСУ боеприпасами

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ, пишет Tagesschau.
«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал украинский лидер.
Ранее Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Сырский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Главком обратил внимание НАТО на необходимость поставок Киеву средств ПВО, потому что именно они помогают отразить атаки, а также артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.
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