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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Во время переговоров они обсудили насущные потребности украинской армии.
Бауэр прибыл в Киев в составе первой военной делегации Североатлантического альянса со времени начала украинского конфликта. Кроме встречи с Сырским, о которой тот написал в своём телеграм-канале, адмирал также встретился с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Что касается главкома ВСУ, то во время разговора с представителями альянса он обратил внимание партнёров на необходимость поставок Киеву средств противовоздушной обороны, нехватка которых ощущается всё острее. Кроме того, налицо также дефицит артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.
Москва ранее неоднократно подчёркивала, что западные поставки оружия на Украину препятствуют мирному урегулированию, затягивают военные действия, приводят к новым жертвам, напрямую вовлекают НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём».
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Что касается главкома ВСУ, то во время разговора с представителями альянса он обратил внимание партнёров на необходимость поставок Киеву средств противовоздушной обороны, нехватка которых ощущается всё острее. Кроме того, налицо также дефицит артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.
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Александр Бойцов