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Главком ВСУ Сырский попросил у НАТО средства ПВО и боеприпасы

21 марта 2024, 17:26
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Во время переговоров они обсудили насущные потребности украинской армии.
Бауэр прибыл в Киев в составе первой военной делегации Североатлантического альянса со времени начала украинского конфликта. Кроме встречи с Сырским, о которой тот написал в своём телеграм-канале, адмирал также встретился с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Что касается главкома ВСУ, то во время разговора с представителями альянса он обратил внимание партнёров на необходимость поставок Киеву средств противовоздушной обороны, нехватка которых ощущается всё острее. Кроме того, налицо также дефицит артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.


Москва ранее неоднократно подчёркивала, что западные поставки оружия на Украину препятствуют мирному урегулированию, затягивают военные действия, приводят к новым жертвам, напрямую вовлекают НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём».

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ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки в Донбассе
В ДНР сообщили об отходе ВСУ с позиций в центре Новомихайловки
21 марта 2024, 16:06

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Украинские военнослужащие ушли с позиций в центре Новомихайловки под Угледаром. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.
По словам Кимаковского, Воздушно-космические силы России и артиллерия осуществили по позициям армии ВСУ большое количество ударов. Политик отметил, что солдаты Украны не справились с давленипем и покинули с потерями позиции в центре населенного пункта.

11 марта Минобороны России передовало, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России основались на более выгодных позициях на донецком направлении. Как говорилось, солдаты России нанесли поражение 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированным бригадам ВСУ. Кроме того, было отражено нападение бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады возле Новомихайловки.

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#военные
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#всу
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В Крыму сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны РФ: Три беспилотника сбили в небе над Крымом
21 марта 2024, 15:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Крыму система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. об этом заявили в Минобороны России.
«Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым.

Ранее Соединенные Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность атаковать весь Крым в 2025 году, рассказал председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид.

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Банк спермы участников СВО решили создать в России
Омбудсмен ХМАО предложила создать банк спермы участников спецоперации
21 марта 2024, 15:28

Фото: iStock/anamejia18

В ходе выступления с отчетом о своей работе за 2023 год Уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югра Наталья Стребкова предложила создать в России банк ДНК и спермы участников СВО, у которых нет детей. Об этом 21 марта пишет газета «Коммерсант».
Она пояснила, что это важно для продолжения рода военнослужащего. По словам Стребковой, инициатива уже оформлена, и теперь она запускается на федеральном уровне. Омбудсмен также обратилась к депутатам с просьбой о поддержке данной идеи.

Депутат Госдумы от ХМАО единоросс Лариса Белоцерковцева выразила благодарность Стребковой за идею, увидев в ней возможность «сохранения биоматериала молодых мужчин, молодых мальчиков».

Она также сообщила, что подобную программу уже реализуют два медицинских научных центра в регионе, однако на данный момент это происходит за счет средств граждан, что создает угрозы для дальнейшего финансирования.

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ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
Поддубный: ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ, обстреливавших Белгород
21 марта 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские военные ударом «Ланцета» ликвидировали расчёт и машину БМ-21, причастные к обстрелам мирного населения Белгородской области. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный и опубликовал соответствующее видео.
«Ублюдки, которые причастны к обстрелу Белгорода уничтожены. Расчет и машина БМ-21 сожжена ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Так же произошла детонация боекомплекта», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российская группировка прикрытия государственной границы продолжают работать для выявления «террористов армии детоубийц и трусов», бьют ракетами по мирному населению приграничных территорий России.

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Российская ПВО сбила 163 украинских дрона и 20 снарядов РСЗО за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 163 дрона ВСУ и 20 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire за сутки
21 марта 2024, 13:55

Фото: iStock/PavelRodimov

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата и 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Согласно официальному заявлению, с начала спецоперации были уничтожены 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.

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#бпла
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#машина
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Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
МО РФ: ВКС нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ
21 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/PavelRodimov

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для атак были использованы ракеты «Кинжал».

О взрывах в Киеве прежде сообщил мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что несколько предприятий получили повреждения.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС Установили контроль над населенным пунктом Тоненькое ДНР, вынудив противника оставить позиции.

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Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой
МО: группировка войск «Центр» взяла под контроль село Тоненькое в ДНР
21 марта 2024, 13:31

Фото: iStock/zim286

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Тоненькое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, село находится в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие в середине февраля.

Ранее также сообщалось о значительных успехах ВС РФ на Запорожском направление. Российской армии удалось продвинуться к центральной части Работино и зачистить часть поселка от противника.

Прежде сообщалось, что российские военные ликвидировали в зоне СВО украинского боевика «Гестапо».

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#вс рф
#всу
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Депутат Рады Разумков: Закон о мобилизации похож на диверсию против Украины
21 марта 2024, 12:59

Фото: iStock/Cavan Images

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».
«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», – заявил парламентарий.

Разумков считает, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и сделал так, что даже те украинцы, которые не сторонились мобилизации, теперь вынуждены скрываться от нее.

Ранее о необходимости мобилизовать еще не менее 500 тысяч граждан Украины заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Жителям приграничного Грайворона порекомендовали уехать из города
21 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Глава приграничного городского округа Грайворон Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из города по причине регулярных обстрелов ВСУ. Об этом он написал 21 марта в своем телеграм-канале.
Бондарев полагает, что людям безопаснее было бы направиться в Ярославскую область. Он просит местных жителей не подвергать себя и своих родных опасности.

«Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — обратился к землякам Геннадий Бондарев.
Глава города отметил, что власти стараются доставлять жителям продукты питания и гуманитарную помощь, но все зависит от оперативной обстановки, иной раз во время обстрелов невозможно доставить помощь до людей.

Грайворон подвергается атакам ВСУ практически ежедневно. По сводкам Минобороны РФ, в ходе последнего обстрела 20 марта двое человек погибло.

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#белгородская область
#всу
#вс рф
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