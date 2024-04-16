Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Зеленский: Трипольскую ТЭС под Киевом уничтожили из-за нехватки ракет ПВО
16 апреля 2024, 11:27
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области Украины была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить. Об этом Зеленский сообщил в интервью изданию PBS, запись которого доступна на YouTube.
По словам украинского лидера, на Трипольскую станцию, от которой зависит свет в районе Киева, был совершен прилет из 11 ракет. Зеленский отметил, что защитить Триполье не удалось из-за нехватки боеприпасов для средств противовоздушной обороны.

Напомним, информация о полном уничтожении Трипольской ТЭС ВС РФ появилась 11 апреля. Для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области.



За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США

«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
#армия
#аэс
#свет
#армия россии
#всу
#вс рф
#зеленский
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной
16 апреля 2024, 12:51

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором. Об этом Зеленский сообщил в интервью американской телекомпании PBS.
Украинский лидер отметил, что данное решение демонстрирует приоритет не безопасности, а «чистой политики». По словам Зеленского, никого не волнует вопрос происходящего на Украине.

Зеленский добавил, что «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США».

Напомним, ранее Майк Джонсон сообщил, что планирует на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по оказанию помощи Израилю, Тайваню и Украине. Возможность разделения финансов Белый дом отверг.

Читайте также:

Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Путин назначил нового посла России в Румынии
#сша
#помощь
#украина
#лидер
#зеленский
#израиль
#война
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Царь-танк»: в зоне СВО обнаружена новая боевая машина на базе Т-80БВ
16 апреля 2024, 12:33

Фото: IStock/Dmitry Andreev

В зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина, пишет «Российская газета».
Как сообщает издание, боевую машину отличает присутствие цепей, траков и резиновых экранов. И это не считая традиционных антидроновых решеток, защищающих танк со всех направлений. Кроме этого, Т-80БВ оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

Как отметил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «странно».

Читайте также:

Сальдо: ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на Днепре

«Грады» ВС России уничтожили командный пункт Украины в Часовом Яре

Вооруженные силы РФ нанесли удар в направлении военного аэропорта в городе Миргород
#россия
#спецоперация
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России
Секретарь СНБО Украины Литвиненко: ВСУ не наносят удары по мирным жителям РФ
16 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. Об этом сообщает The Economist.
По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам: кораблям, самолетам, а также по нефтяной российской инфраструктуре. Он отметил, что в отличие от российской армии, Киев не задается целью атаковать мирных жителей РФ.

Ранее сообщалось, что число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области достигло десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка. Два местных жителя числятся пропавшими без вести.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Владелец чешской CSG стал миллиардером на фоне поставок советских Т-72 Украине

Число погибших после атаки ВСУ на Запорожскую область выросло до десяти
#спасатели
#сво
#всу
#зеленский
#киев
#рф
#тела
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Разные цели»: Военэксперт Литовкин объяснил атаку ВСУ воздушным шаром
16 апреля 2024, 12:12

Фото: iStock/ketklao

Сегодня утром Киев пытался совершить теракт в Курской области с применением малоразмерного воздушного шара, сообщает Минобороны. Летательный аппарат был уничтожен российской ПВО.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что воздушный шар мог быть запущен с разными целями.

«Его запустили, чтобы это взрывное устройство сбросить на какой-то объект или территорию жилого массива, чтобы люди пострадали, чтобы объект поджечь, вот и все. Так же он мог быть запущен для разведки, для наблюдения. Взрывное устройство могло быть сброшено прицельно: смотрели через оптический прибор, куда летит шар, над чем он пролетает, а потом хотели сбросить, если объект достоин того, чтобы удовлетворить желание этих негодяев-террористов», — сказал эксперт.

Военный обозреватель уверен, что это не новый механизм атаки, и он никак не повлияет на ответный удар.

Читайте также:

ВСУ попытались атаковать Россию с применением воздушного шара

ВСУ разместили ЗРК Patriot в Одесской области

Новая тактика ВСУ при атаке в Крынках и продвижение ВС РФ в Бердычах: последние новости СВО
#эксперт
#радио
#люди
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#прибор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали украинского мэра
«Страна.ua»: мэр украинского города Лебедин Бакликов погиб на фронте
16 апреля 2024, 12:09

Фото: iStock/Artem Zakharov

Мэр украинского города Лебедин в Сумской области Александр Бакликов погиб, сообщает «Страна.ua».
Как рассказала экс-заместительница градоначальника, Бакликов служил в ВСУ, он погиб на фронте.

По данным издания, бывший десантник Бакликов отправился на передовую добровольцем. Три года назад депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий на должности мэра. Но в мае 2022 года суд восстановил его на работе, рассказали авторы публикации.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации уничтожен боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинский активист Павел Петриченко.

Читайте также:

Сальдо: ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на Днепре

«Грады» ВС России уничтожили командный пункт Украины в Часовом Яре

Вооруженные силы РФ нанесли удар в направлении военного аэропорта в городе Миргород
#всу
#спецоперация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«ВД»: Буданов* или Сырский могли находиться в Чугуеве во время мощного удара РФ
«ВД» сообщило о возможной гибели главы ГУР Буданова* или главкома ВСУ Сырского
16 апреля 2024, 11:53

Фото: iStock/Mariia Kokorina

«Важные чины» украинской армии могли быть уничтожены при ударе ВС РФ по Чугуеву в Харьковской области. Об этом сообщает «Военное дело».
По информации источника, мощный удар российской армии был нанесен по полигону украинской армии, где могли быть глава ГУР Украины Кирилл Буданов* и главком ВСУ Сырский. Однако официальных данных, подтверждающих гибель руководства ВСУ, в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Владелец чешской CSG стал миллиардером на фоне поставок советских Т-72 Украине

ВС РФ ликвидировали украинского активиста в зоне СВО

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#гибель
#операции
#сво
#всу
#зеленский
#удар
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владелец чешской CSG стал миллиардером на фоне поставок советских Т-72 Украине
16 апреля 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Глава и владелец Czechoslovak Group Михал Стрнад стал миллиардером после начала украинского противостояния благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72. Об этом пишет Bloomberg.
Отец бизнесмена стал основателем компании Excalibur в 1995 году. Ярослав занимался закупкой списанных советских танков и иного оборудования в странах Восточной Европы, планируя переработать их на металлолом, однако «обнаружил процветающий рынок запасных частей и подержанных боевых машин в таких местах, как Африка».

С этого периода организация отремонтировала порядка 300 боевых машин Т-72, из которых примерно 100 отправили в Киев. По информации источника, после начала спецоперации производство тяжелых боеприпасов увеличилось более чем в 10 раз, а численность персонала возросла до десяти тысяч человек на предприятиях в восьми государствах.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. При этом руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-замглавы Минобороны Украины довела жену военного до слез

Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте

Экс-сотрудник Пентагона: НАТО предложила Украине безумный план контрнаступления
#танки
#оружие
#спецоперация
#сво
#украина
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали украинского активиста в зоне СВО
«Страна.ua»: ВС РФ ликвидировали бойца 59-й мотопехотной бригады ВСУ Петриченко
16 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В зоне СВО ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию со страницы его сестры Марины в соцсетях.
Отмечается, что в 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы. Также он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих на время действия военного положения в стране.

Издание отмечает, что накануне в соцсетях появилась информация, что российские войска в зоне СВО ликвидировали каких-то видных украинских деятелей, чьи имена не раскрываются. На фоне распространения этих сведений начали появляться различные слухи.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ на Днепре

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ
#вс рф
#всу
#военные
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая тактика ВСУ при атаке в Крынках и продвижение ВС РФ в Бердычах: последние новости СВО
16 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/zabelin

ВСУ активизировались на Херсонском направлении и пытаются наступать в районе Крынок. Российская армия сдерживает попытки атак противника и перехватывает инициативу на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где начались самые ожесточенные бои, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Ожесточенные бои продолжаются северо-западнее Вербового и в населенном пункте Работино, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Стороны противостояния активно применяют дроны, танки, реактивную артиллерию. В центре села работают штурмовые группы.

Донецкое направление


В районе Новомихайловки активные наступательные действия ВС РФ всё дальше теснят ВСУ на запад. На южных окраинах Красногоровки в результате штурмовых действий российским войскам также удалось улучшить свои позиции. В Семёновке ВС РФ продвинулись и закрепились на обширной территории внутри населённого пункта. Есть продвижения и севернее Бердычей по направлению к Новобахмутовке.

Часовоярское направление


ВС РФ провели серию штурмов в пригороде Часов Яра и отбили часть позиций ВСУ в этом районе. В районе Богдановки ВСУ пытаются контратаковать. Идут встречные бои. Ожесточённые бои продолжаются и в районе Клещеевки.

Херсонское направление


Малые группы ВСУ при поддержке артиллерии активизировались в районе Крынок. Враг использует новую тактику применения FPV в условиях работы РЭБ: пытается на финальной траектории атаки использовать дрон как снаряд, отправляя его в цель по заданной траектории уже без сигнала управления. Под ударами ВСУ мирное население.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки российская армия развивает успех в Семёновке, но село пока не освобождено, сражение в центральной части застройки. Бои идут у Нетайлово, Уманского, Бердычей, Новокалиново, значительных продвижений нет.

Читайте также:

В зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара»

«Фейковый десант» ВСУ в Крынках и продвижение ВС РФ в Работино: последние новости СВО

В России наградили бойцов за подбитые ими танки Leopard 2 в зоне СВО
#снаряд
#танки
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#дроны
#сводкасво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф