Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области Украины была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить. Об этом Зеленский сообщил в интервью изданию PBS, запись которого доступна на YouTube.
По словам украинского лидера, на Трипольскую станцию, от которой зависит свет в районе Киева, был совершен прилет из 11 ракет. Зеленский отметил, что защитить Триполье не удалось из-за нехватки боеприпасов для средств противовоздушной обороны.
Напомним, информация о полном уничтожении Трипольской ТЭС ВС РФ появилась 11 апреля. Для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Напомним, информация о полном уничтожении Трипольской ТЭС ВС РФ появилась 11 апреля. Для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова