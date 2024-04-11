Фото: IStock/sarawutk
Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на «Центрэнерго Украины».
Уточняется, что уничтожение Трипольской ТЭС произошло в результате утренней атаки ВС РФ. На предприятии произошел пожар в турбинном цехе. Утверждается, что работники ТЭС не пострадали.
Трипольская ТЭС — самая мощная теплоэлектростанция в Киевской области. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. Она поставляла электроэнергию в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.
В четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по объекту в Киевской области. Кроме того, в Киевской областной администрации сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры.
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Трипольская ТЭС — самая мощная теплоэлектростанция в Киевской области. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. Она поставляла электроэнергию в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.
В четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по объекту в Киевской области. Кроме того, в Киевской областной администрации сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры.
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Алёна Самарева