«Зеленский не остановится»: На Украине уверены, что Залужного в любом случае уволят

Украинский лидер Владимир Зеленский в любом случае уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление сделал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Я уверен, что Зеленский на этом не остановится и будет искать возможность реализовать свой план», — заявил Тука в эфире телеканала «Прямой».
Он пояснил, что Залужного еще не уволили из-за того, что Зеленский опасается реакции западных стран на это решение. Однако Тука отметил, что до союзников уже данная информация дошла. Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд политик считает подтверждением этого.
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Элина Позднякова