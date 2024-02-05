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«Зеленский не остановится»: На Украине уверены, что Залужного в любом случае уволят

Экс-замминистра Тука: Зеленский не остановится и уволит Залужного
05 февраля 2024, 15:01

Украинский лидер Владимир Зеленский в любом случае уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление сделал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Я уверен, что Зеленский на этом не остановится и будет искать возможность реализовать свой план», — заявил Тука в эфире телеканала «Прямой».

Он пояснил, что Залужного еще не уволили из-за того, что Зеленский опасается реакции западных стран на это решение. Однако Тука отметил, что до союзников уже данная информация дошла. Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд политик считает подтверждением этого.


Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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Пентагон настаивает на увольнении Залужного - СМИ
Temps: Пентагон требует от властей Украины увольнения Залужного
05 февраля 2024, 14:11

Пентагон давит на украинское руководство, чтобы они уволили главкома ВСУ Валерия Залужного. Такие данные приводит газета Temps со ссылкой на источник в украинском минобороны, пожелавшего остаться неназванным.
«Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — цитирует издание своего собеседника.

По его словам, Залужный совершил много ошибок, которые и привели к такому раскладу дел. Источник пояснил, что главком ВСУ не запросил необходимое число техники и недостаточно оценил сопротивление армии России.

При этом издание считает, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на мирное урегулирование конфликта, в то время, как Залужный считает, что ВСУ должны бороться за взятие Донбасса. Таким образом, делается вывод, что если Залужный продолжит отказываться от мирных переговоров, то у Зеленского не останется другого выбора, как уволить его.

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Польский наемник, взятый в плен ВС РФ, перешел на сторону России
Сальдо: плененный ВС РФ польский наемник перешел на сторону России
05 февраля 2024, 13:37

Фото: iStock/Rafal Olkis

Взятый в плен польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, иностранные наемники все чаще осознают, что правда на стороне России.

«Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен «своими» братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, польский военнослужащий также обратился к полякам, призвав их выступить против действующего правительства страны, отказывающегося от своей истории, а также не обращает внимание на преступления киевского режима.

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Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску
05 февраля 2024, 13:14

Фото: iStock/inga

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Ему было 46 лет. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», - написал Пасечник в своей Telegram-канале.
Он сообщил, что знал погибшего лично и отметил, что призванием Потелещенко было помогать другим, спасать жизни, не думая об опасности, рисках и усталости.

Напомним, 3 февраля украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. В результате атаки погибли 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек. 4 февраля в республике объявили траур по жертвам обстрела ВСУ.

По некоторым данным, в тот день в пекарне отмечал день рождения депутат ЛНР Иван Жушма.

Потелещенко стал министром ЧС в республике в сентябре 2023 года.

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#лнр
#всу
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«Пробивают бреши в обороне»: В Германии напуганы изобретательностью ВС РФ
Welt: Российские военные ищут бреши в украинской обороне и прорывают её
05 февраля 2024, 13:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские силы находят слабые места в украинской оборонительной линии, пробивают её и продвигаются дальше, об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
«Они (российская армия) ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре километра вперед», — объяснил обозреватель.

При этом, по словам Ваннера, российские военные перехватили инициативу практически на всех участках линии боевого соприкосновения, в то время как Вооружённые силы Украины окончательно перешли к тактике обороны.

Журналист также подчеркнул, что доминирующее положение российской армии на полях специальной военной операции давно пора признать всем.

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#всу
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ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков
05 февраля 2024, 12:53

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что украинские войска обстреляла шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним 72 снаряда. Также было совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.

Больше всего от обстрелов пострадал Шебекинский район, по которому было нанесено 30 ударов. Всего с 29 января больше всего ударов было зафиксировано в Белгородском районе.

По данным за последние две недели, обстрелы приграничных районов области возрасли в полтора раза – с 334 до 510.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов были повреждены жилые постройки и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.

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#вячеслав гладков
#белгород
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#всу
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«С автоматом против гранатомётов»: Украинский пленный сделал шокирующее признание
Украинский военнопленный рассказал, что его батальон потерял 70% за две недели
05 февраля 2024, 12:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Федор Дыбиц признался, что его батальон потерял больше половины бойцов за две недели, видеоролик с допросом Дыбицы опубликовало Минобороны РФ.
«За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — рассказал Дыбица.

По его словам, у солдат Вооружённых сил Украины нет возможности прятаться от российских дронов-камикадзе. К тому же, по рассказам Дыбицы, украинцы его сослуживцы на поле боя получили много ранений, отморозили себе руки и ноги, а кого-то просто засыпало минами.

Однако, военнопленный не уточнил, на каком направлении линии боевого соприкосновения он воевал.

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#всу
#сво
#плен
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«Число погибших превышает количество живых»: В Британии заявили о катастрофе в ВСУ
Меркурис: все больше сообщений говорят о катастрофе в ВСУ на фронте
05 февраля 2024, 12:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Все больше сообщений из зоны спецоперации указывает на катастрофу в рядах ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация, а потери исключительно высоки», - заявил Меркурис на своем YouTube-канале.

Он объяснил это тем, что украинские военные находятся в меньшинстве по сравнению с армией России по всем направлениям на линии боевого соприкосновения. Эксперт также обратил внимание на материалы западных СМИ, которые, ссылаясь на солдат ВСУ, рассказывают о больших потерях в рядах украинской армии.

Таким образом, Меркурис подчеркнул, что число погибших в украинских траншеях превышает количество живых. Он также считает, что количество сдающихся в плен бойцов ВСУ будет расти.

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#сво
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#вс рф
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Мирошник раскрыл, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными
Мирошник: Цель нападения на Ил-76 — разрыв связей между Россией и Украиной
05 февраля 2024, 11:56

Фото: Фотобанк Московской области

Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на прерывание контактов между Москвой и Киевом.
24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Мирошник отметил, что удар мог быть направлен на нарушение связей в формате обменов военнопленными и обсуждения гуманитарных вопросов.

«Сбивая Ил-76, думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов «двухсотыми», то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах», — отметил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина знала о военнопленных на борту, но нанесла удар, возможно, случайно. Экспертиза указала на то, что самолет сбит системой Patriot с двумя ракетами MIM-104A. Крушение Ил-76 ставит вопрос о возможности договоренностей с Киевом. Украинские СМИ сначала утверждали, что сбили ВСУ, но затем удалили данные. Официально Киев требует международного расследования, но в местных СМИ популярен тезис о перевозке ракет для С-300. Россия также настаивает на международном расследовании, но пока нет заинтересованных международных организаций.

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«Они боятся»: В Германии рассказали о ночном кошмаре украинских солдат
Репке: Украинские солдаты боятся об объявлении нового наступления летом 2024
05 февраля 2024, 11:29

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные боятся, что командование примет решение о старте нового наступления летом 2024 года, об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
«Украинские солдаты, с которыми я разговаривал, уже опасаются возможности получить еще один приказ о контрнаступлении следующим летом, потому что они знают, чем это обернется в нынешних обстоятельствах. Как и в прошлом году», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Репке.

По его словам, ни один здравомыслящий эксперт не видит возможности сценария, при котором Вооружённые силы Украины могли вернуть утраченные территории. Репке отметил, что российская армия, очевидно, сильнее украинском. По его мнению, Киев уже проигрывает в этом конфликте.

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