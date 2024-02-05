«Зеленский не остановится»: На Украине уверены, что Залужного в любом случае уволят

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Ему было 46 лет. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.