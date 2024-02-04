В США раскрыли, вмешиваются ли в ситуацию с возможной отставкой Залужного

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США не собираются вмешиваться в решение украинских властей об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в интервью CBS сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что принятие таких кадровых решений является суверенным правом Украины и её президента Владимира Зеленского. Поэтому американские власти не собираются вмешиваться в принятие этого решения.
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Анастасия Чинкова