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На предстоящих переговорах между США и Украиной не будет присутствовать Владимир Зеленский. Британский аналитик Александр Меркурис заявил на YouTube, что отсутствие Зеленского связано с его нежеланием заключить мир, что может привести к изоляции украинской делегации, пишет РИА Новости.
По словам Меркуриса, США стремятся ограничить влияние европейских стран на украинскую сторону, а также намерены исключить самого Зеленского из процесса.
Он также добавил, что подобные шаги направлены на продвижение идеи срочных переговоров среди украинских властей.
Меркурис предположил, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп может начать продвигать мнение, что требования России являются обоснованными и реальными. Это, по его мнению, может привести к ускорению процесса переговоров и изменению восприятия Украины как страны в сфере влияния Москвы.
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«Его даже не пригласили на такие важные переговоры», — отметил аналитик.
Он также добавил, что подобные шаги направлены на продвижение идеи срочных переговоров среди украинских властей.
Меркурис предположил, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп может начать продвигать мнение, что требования России являются обоснованными и реальными. Это, по его мнению, может привести к ускорению процесса переговоров и изменению восприятия Украины как страны в сфере влияния Москвы.
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Дарья Осипова