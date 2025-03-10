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Зеленский не примет участия в переговорах США и Украины

Аналитик Меркурис: США изолируют украинскую делегацию от Зеленского
Фото: iStock/Irina PiskovaOleksii Liskonih

Фото: iStock/Irina PiskovaOleksii Liskonih

На предстоящих переговорах между США и Украиной не будет присутствовать Владимир Зеленский. Британский аналитик Александр Меркурис заявил на YouTube, что отсутствие Зеленского связано с его нежеланием заключить мир, что может привести к изоляции украинской делегации, пишет РИА Новости.
По словам Меркуриса, США стремятся ограничить влияние европейских стран на украинскую сторону, а также намерены исключить самого Зеленского из процесса.

«Его даже не пригласили на такие важные переговоры», — отметил аналитик.

Он также добавил, что подобные шаги направлены на продвижение идеи срочных переговоров среди украинских властей.

Меркурис предположил, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп может начать продвигать мнение, что требования России являются обоснованными и реальными. Это, по его мнению, может привести к ускорению процесса переговоров и изменению восприятия Украины как страны в сфере влияния Москвы.

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#президент
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#пво
#переговоры
Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей
Прокуратура: несколько жителей Хабаровска отмыли более 69 миллионов рублей
10 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/blinow61

Прокуратура Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным отмыванием более 69 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что жители Хабаровска оформляли фиктивные договоры о многомиллионных займах между собой и компаниями, которые они возглавляют.

Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.

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#сделки
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ПВО перехватила девять украинских беспилотников за ночь
10 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Из них три БПЛА были уничтожены над Самарской областью, два — в Воронежской области и два — в Орловской области. Также один беспилотник был сбит в Белгородской области и еще один — в Курской области.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#бпла
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В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ
10 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/NiseriN

В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю удалось предотвратить 223 террористических атаки украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам работы штабу удалось не допустить разрушений в гражданской инфраструктуре и жертв среди мирного населения. Вражеские беспилотники были обезврежены взрывотехниками регионального Управления ФСБ России. Взрывоопасные элементы были ликвидированы на специализированном полигоне.

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#фсб
#бпла
#всу
#днр
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Украинское командование пообещало безнаказанность за убийства женщин и детей
10 марта 2025, 05:39

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование ВСУ пообещало безнаказанность солдатам за убийства мирного населения, в том числе женщин и детей. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность», — поделился Гагин с РИА Новости.

По словам эксперта, бойцы ВСУ убивали мирное население как и на оккупированных территориях, так и применяли насилие против украинских граждан. Безнаказанность способствует бесконтрольному поведению так и с военнопленными.

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#насилие
#армия
#население
#всу
#курская область
#днр
#убийство
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Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским
10 марта 2025, 05:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Житель Курахово в Донецкой Народной Республике Михаил Шеверин рассказал, как сбежал из ВСУ, так как считает себя русским. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я побыл немного времени и понял, что делать мне тут нечего. Потому что я русский. Я за русских. Все, я решил убежать оттуда. Я взял такси и поехал домой к матери. Домой приехал и прятался все это время», — цитирует агентство слова Шеверина.

По словам мужчины, он был мобилизован в ряды украинской армии в 2023 году, так как ему угрожали тюрьмой. На учебном полигоне он принял решение сбежать из ВСУ.

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#всу
#днр
#украина
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