Фото: iStock/Irina Piskova
Командование ВСУ пообещало безнаказанность солдатам за убийства мирного населения, в том числе женщин и детей. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность», — поделился Гагин с РИА Новости.
По словам эксперта, бойцы ВСУ убивали мирное население как и на оккупированных территориях, так и применяли насилие против украинских граждан. Безнаказанность способствует бесконтрольному поведению так и с военнопленными.
Читайте также:
Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским
Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области
В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей
Иван Мусатов