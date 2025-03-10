В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ

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В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю удалось предотвратить 223 террористических атаки украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по результатам работы штабу удалось не допустить разрушений в гражданской инфраструктуре и жертв среди мирного населения. Вражеские беспилотники были обезврежены взрывотехниками регионального Управления ФСБ России. Взрывоопасные элементы были ликвидированы на специализированном полигоне.
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Иван Мусатов