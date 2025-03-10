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В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю удалось предотвратить 223 террористических атаки украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам работы штабу удалось не допустить разрушений в гражданской инфраструктуре и жертв среди мирного населения. Вражеские беспилотники были обезврежены взрывотехниками регионального Управления ФСБ России. Взрывоопасные элементы были ликвидированы на специализированном полигоне.

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#днр
Украинское командование пообещало безнаказанность за убийства женщин и детей
10 марта 2025, 05:39

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование ВСУ пообещало безнаказанность солдатам за убийства мирного населения, в том числе женщин и детей. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность», — поделился Гагин с РИА Новости.

По словам эксперта, бойцы ВСУ убивали мирное население как и на оккупированных территориях, так и применяли насилие против украинских граждан. Безнаказанность способствует бесконтрольному поведению так и с военнопленными.

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Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским
10 марта 2025, 05:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Житель Курахово в Донецкой Народной Республике Михаил Шеверин рассказал, как сбежал из ВСУ, так как считает себя русским. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я побыл немного времени и понял, что делать мне тут нечего. Потому что я русский. Я за русских. Все, я решил убежать оттуда. Я взял такси и поехал домой к матери. Домой приехал и прятался все это время», — цитирует агентство слова Шеверина.

По словам мужчины, он был мобилизован в ряды украинской армии в 2023 году, так как ему угрожали тюрьмой. На учебном полигоне он принял решение сбежать из ВСУ.

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#днр
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Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области
10 марта 2025, 04:48

Фото: iStock/zim286

Российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области после прорыва ВСУ на территорию региона 6 августа 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
За 8 и 9 марта бойцы ВС РФ смогли освободить семь населенных пунктов. В их число вошли Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В прошлом месяце российская армия взяла контроль над пятью поселениями, среди которых Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.

На момент 17 января солдаты освободили 63,2% от изначально занятой ВСУ территории Курской области. За этот же месяц под контролем российской армии оказалось еще пять населенных пунктов.

Наибольшее число поселений удалось освободить в сентябре прошлого года. Тогда солдаты ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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В Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки БПЛА на НПЗ
10 марта 2025, 04:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над городом Новокуйбышевском Самарской области прогремело несколько взрывов на фоне атаки беспилотников на местный НПЗ. Об этом пишет Shot.
«Несколько мощных взрывов прогремело над городом Новокуйбышевском Самарской области. Предварительно, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ», — пишут в telegram-канале.

Сначала жители услышали звук, характерный для БПЛА. Потом прозвучал мощный взрыв в районе местного нефтеперерабатывающего завода. К тому же очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе. По предварительным данным, один из беспилотников удалось сбить при подлете к НПЗ. Режим опасности атаки БПЛА введен в Самарской области с 01:55.

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#беспилотник
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В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе зазвучала сирена
10 марта 2025, 03:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе начала звучать сирена о воздушной опасности. Об этом рассказали читатели «Радио 1».
Как рассказали читатели, взрывы прогремели около 3:40 по московскому времени. В центре города на ряде машин сработала сигнализация. Через минуту после взрывов начала звучать сирена о воздушной опасности.

Оперативный штаб Курской области объявил ракетную опасность в 3:40. Через четыре минуты она была отменена, но уже в 3:48 в городе вновь заиграла сирена. Власти пока никак не комментировали информацию о взрывах.

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#взрывы
#оперативный штаб
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#воздушная тревога
#курская область
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