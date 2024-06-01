Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой Пентагона США Ллойдом Остином возможность расширения военных возможностей Киева. Об этом пишет Politico.
По информации издания, переговоры назначены на 1 июня.
Авторы статьи сообщили, что Киев намерен добиться разрешения применять оружие Запада вглубь обороны РФ. В администрации Зеленского заявили, что высокопоставленные лица Украины недовольны тем, что применение оружия США ограничено граничащей с Харьковом зоной.
Основной темой беседы станет обсуждение возможностей удара по территории РФ американским оружием.
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Авторы статьи сообщили, что Киев намерен добиться разрешения применять оружие Запада вглубь обороны РФ. В администрации Зеленского заявили, что высокопоставленные лица Украины недовольны тем, что применение оружия США ограничено граничащей с Харьковом зоной.
Основной темой беседы станет обсуждение возможностей удара по территории РФ американским оружием.
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Анастасия Хохлова