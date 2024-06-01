Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ

Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ

Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ
01 июня 2024, 10:24

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой Пентагона США Ллойдом Остином возможность расширения военных возможностей Киева. Об этом пишет Politico.
По информации издания, переговоры назначены на 1 июня.

Авторы статьи сообщили, что Киев намерен добиться разрешения применять оружие Запада вглубь обороны РФ. В администрации Зеленского заявили, что высокопоставленные лица Украины недовольны тем, что применение оружия США ограничено граничащей с Харьковом зоной.



Основной темой беседы станет обсуждение возможностей удара по территории РФ американским оружием.

Читайте также:

Зеленский назвал «самого главного врага» Киева

Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией, чем помощь Украине

Зеленский заявил, что получил от США послание по использованию оружия
#сша
#оружие
#отношения
#зеленский
#киев
#рф
#переговоры
#послание
Минобороны показало кадры прилета борта с освобожденными из плена военными
01 июня 2024, 09:42

В ночь на 1 июня в Москву прилетели самолеты военно-транспортной авиации, которые доставили российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.
В настоящее время освобожденным бойцам ВС РФ специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии. В скором времени российские солдаты отправятся на лечение и реабилитацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Депутат Саралиев опубликовал видео возвращения 75 российских военнопленных

Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных

В фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за год обратились более 11,5 тыс. человек
#помощь
#лечение
#видео
#человек
#специалисты
#солдаты
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ДТЭК: на Украине повреждены две ТЭС
01 июня 2024, 09:34

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Две тепловые электростанции были повреждены на территории Украины минувшей ночью. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в телеграм-канале.
Представители компании сообщили, что в настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. В результате инцидента пострадавших нет.

Прежде сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. Атаке подверглись также объекты, расположенные в районе Днепра и Николаева. ВС РФ задействовали для ударов по военным целям беспилотники и ракеты «Калибр» и «Кинжал».

Также сообщалось, что ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

В двух областях Украины повреждены газопроводы

В Одесской области взрывами повреждены склады и сельскохозяйственная техника

Два одесских терминала повреждены, сообщили на Украине
#взрывы
#компании
#происшествия
#вс рф
#ракеты
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Контратака ВСУ в Волчанске, штурмы ВС РФ в Вербовом: последние новости СВО
01 июня 2024, 09:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На линии фронта сразу на нескольких направлениях зафиксированы ожесточённые сопротивления. ВС РФ идут в наступление на Донецком направлении и отражают атаки ВСУ на Времьевском участке. О том, где продвинулись российские войска читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


Тяжелые бои идут севернее Липцев, сообщает телеграм-канал «Два майора». Российские войска выявляют и уничтожают технику и скопления живой силы ВСУ в приграничных районах Харьковской области, нанося урон переброшенным резервам противника.

Активное противостояние зафиксировано в Волчанске в районе многоэтажек. Противник предпринимает попытки контратаковать. На Липцовском направлении ВСУ обороняются в лесополосах и лесных массивах между н.п. Глубокое и Лукьянцы.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ штурмуют восточные окраины Часова Яра и атакуют позиции противника западнее заказника Ступки-Голубовские-2.

Донецкое направление


ВС РФ удалось достичь успеха в Красногоровке. Российские войска в ходе боя заняли здание городской администрации в центре города, продолжая наступление в северном направлении.

Времьевское направление


ВСУ находятся под постоянным натиском ВС РФ. В северной и восточной окраинах Старомайорского ВС РФ перешли в наступление. ВСУ атакуют позиции российских войск в Урожайном.

Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину
Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину


Часовоярское направление


Передовые подразделения ВС РФ перешли водоканал Северский Донец – Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. В микрорайоне «Канал» - бои в высотной застройке. Западнее Авдеевки ВС России продолжают наступать на нескольких участках фронта, расширяется зона контроля у Уманского и Нетайлово.

Запорожское направление


Десантники ВС РФ провели серию успешных атак в районе Вербового. В плен взяты солдаты противника. Западнее ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника в направлении н.п. Щербаки, также сдалось несколько вражеских военнослужащих. Ранее бои под Щербаками носили позиционный характер.

Херсонское направление


Российская армия перешла в наступление на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери – Корсунка. Украинские военные ведут огонь по позициям ВС РФ и мирному населению в с. Каиры Горностаевского муниципального округа и н.п. Днепряны.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области

В Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника

«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине
#аэродром
#военные
#армия
#здание
#солдаты
#донбасс
#всу
#вс рф
#удар
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине
Кандидат в президенты Кеннеди-младший счел решение Байдена по Украине безумием
01 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. Об этом Кеннеди-младший написал в социальной сети X.
По словам политика, этот шаг является «безумной эскалацией» конфликта. Примечательно, что Кеннеди-младший поддерживает начало переговоров по урегулированию украинского противостояния, а также выступает против вооружения киевского режима.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

Читайте также:

Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший

Politico: обстановка в Европе имеет сходство с началом Первой мировой войны

Американский журналист Карлсон сделал неприятное для Украины и Запада заявление о России
#сша
#политика
#заявление
#вооружения
#байден
#блинкен
#рф
#украина
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области
01 июня 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
ВС РФ осуществили атаку на аэродром, где Украина готовилась для приема самолетов F-16. С 4 до 5 утра было четыре прилета, уточнил Лебедев.

Он также вспомнил, что ранее российские военные уже наносили по аэродрому точечные удары. Тогда территорию воздушной гавани отремонтировали. Еще один удар был в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, добавил координатор подполья.

Читайте также:

«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине

Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье
#аэродром
#военные
#украина
#всу
#вс рф
#удар
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника
В станице Раевской под Новороссийском обнаружили обломки беспилотника ВСУ
01 июня 2024, 09:03

Фото: iStock/aapsky

Обломки дрона ВСУ были найдены в станице Раевской под Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом написал в Telegram-канале городской муниципальный центр управления.
Уточняется, что в районе раевских бань выставлено оцепление. В скором времени обломки вражеского беспилотного летательного аппарата будут обезврежены.

Ранее сообщалось, что под обстрел украинской армии попало село Беленькое в Белгородской области. Отмечается, что семь частных домовладений оказались повреждены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине

Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ
#село
#обстрел
#дрон
#всу
#беспилотник
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине
01 июня 2024, 08:51

Фото: iStock/maki_shmaki

Бойцы российской армии в ночь на 1 июня нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Согласно информации источника, атака носила комбинированный характер. В сторону западных регионов были запущены дроны «Герань», в районе Днепра, Запорожья и Николаева беспилотники задействовались вместе с ракетами «Калибр» и «Кинжал».

Отмечается, что целью российской армии стали энергетические объекты, в особенности крупнейшее в Европе газохранилище, которое находится рядом с городом Стрыя во Львовской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье

Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

Артиллеристы группировки «Север» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали «Град»
#движение
#солдаты
#всу
#атака
#дроны
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области
01 июня 2024, 08:39

Фото: iStock/zabelin

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попало село Беленькое в Белгородской области.
По словам губернатора, повреждения получили семь частных домов. В результате атаки противника в них выбило окна, а также оказались посечены кровли и хозпостройки.

Гладков заключил, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. В районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

Артиллеристы группировки «Север» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали «Град»
#белгородская область
#всу
#обстрел
#атака
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье
Патрульная полиция сообщила, что движение в районе ДнепроГЭС было перекрыто
01 июня 2024, 08:28

Фото: iStock/RamonCast

В районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было приостановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет РБК.
По информации издания, перед ограничением проезда появились сведения о взрывах в Запорожье. Информацию позже подтвердил Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в регионе прозвучала серия взрывов. Причиной инцидента мог стать ракетный удар.

В настоящее время движение по-прежнему не возобновлено.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о серии взрывов и повреждении объектов энергетической инфраструктуры сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Запорожской области.

Читайте также:

Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС

В Херсонской области раскрыли последствия открытия шлюзов ДнепроГЭС

В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС
#движение
#страны
#владимир рогов
#удар
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф