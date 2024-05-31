Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Бразилия считает, что для нее приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине. Об этом информирует издание O Globo.
Предводитель киевского режима выразил недовольство, поскольку Бразилия не должна иметь хорошие отношения с РФ, а также ей следует оказывать поддержку Киеву. К тому же Зеленский задался вопросом, почему ему необходимо снова повторять подобные вещи.
Лидер Украины добавил, что Бразилия якобы обязана выставить ультиматум России.
Ранее Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Напомним, США разрешили Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Лидер Украины добавил, что Бразилия якобы обязана выставить ультиматум России.
Ранее Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Напомним, США разрешили Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Екатерина Коршунова