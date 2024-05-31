Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.
Предводитель киевского режима назвал содержание послания «шагом вперед». Примечательно, что никаких деталей Зеленский раскрывать не стал.
Ранее сообщалось, что США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Накануне лидер США Джо Байден тайно позволил украинским боевикам наносить удары по российской территории.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что США разрешат Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Накануне лидер США Джо Байден тайно позволил украинским боевикам наносить удары по российской территории.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова