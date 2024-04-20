Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ

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Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал, что боевики украинской армии боятся отправиться в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам подпольщика, настроение в рядах ВСУ паническое. Он отметил, что украинские солдаты с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост.
Подпольщик подчеркнул, что военных ВСУ угнетают большие потери под Крынками, отсутствие продвижения на левом берегу Днепра и атаки беспилотных летательных аппаратов на военные объекты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова