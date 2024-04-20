Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ

Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ

Подполье: украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки
20 апреля 2024, 13:23
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал, что боевики украинской армии боятся отправиться в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам подпольщика, настроение в рядах ВСУ паническое. Он отметил, что украинские солдаты с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост.

Подпольщик подчеркнул, что военных ВСУ угнетают большие потери под Крынками, отсутствие продвижения на левом берегу Днепра и атаки беспилотных летательных аппаратов на военные объекты.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В ВСУ назвали влияющий на судьбу Донецка ключевой рубеж

Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам
#мост
#военные
#журналист
#украина
#солдаты
#всу
#вс рф
#истребители
СК установит всех причастных к гибели военкора «Известий» после атаки ВСУ
20 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России установит всех причастных к гибели корреспондента «Известий» Семена Еремина на границе ДНР и Запорожской области после удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК РФ примут все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые причастны к убийству Еремина.

Ранее «Известия» сообщили, что 19 апреля Семен Еремин выходил в эфир с репортажем из горячей точки, в котором показал, как бойцы российской армии на полигоне учатся сбивать дроны.

Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Читайте также:

«Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Семена Еремина

Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне проведения СВО

Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
#меры
#сотрудники
#ск рф
#сво
#всу
#дроны
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна реальная цель удара по порту Южный в Одесской области
Лебедев: Целью удара по Южному был Одесский припортовый завод
20 апреля 2024, 14:03

Фото: iStock/RamonCast

Целью российских войск по порту Южный был Одесский припортовый завод, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному», — объяснил Лебедев, ссылаясь на свои источники.

19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по порту города Южный, который расположен в пригороде Одессы. В результате был уничтожен ангар, в котором хранились водные беспилотные летательные аппараты.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить украинский самолёт Су-25. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сторонники России в рядах ВСУ снабжают ВС РФ натовским оружием

Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам
#сво
#вс рф
#всу
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25
МО РФ заявило о сбитом украинском самолете Су-25
20 апреля 2024, 13:53

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ также сбили 213 дронов и пять управляемых авиабомб AASM Hammer французского производства. Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские войска перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ

Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель

Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники
#сво
#вс рф
#истребители
#пво
#минобороны рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сторонники России в рядах ВСУ снабжают ВС РФ натовским оружием
Сальдо: Сторонники России снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими винтовками
20 апреля 2024, 13:31

Фото: iStock/IherPhoto

Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков натовским оружием, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Организация сопротивления «Русский Херсон» завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним», — написал глава региона.

Сальдо подчеркнул, что пророссийские подпольщики готовы в любой момент выступить с оружием, которое поставляется союзниками Киева, и помочь наступающим Вооружённым силам РФ.

Напомним, ранее в херсонском подполье рассказали, что больше всего украинские боевики боятся отправки на Донбасс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам

Гладков: Под украинским обстрелом села Таволжанка погибла беременная женщина
#владимир сальдо
#херсонская область
#вс рф
#всу
#сво
#нато
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель
20 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что российские войска способны уничтожить американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву, в течение нескольких недель.

Репке отметил, что истребители являются легкой мишенью для ВС РФ. По мнению журналиста, недавние российские удары по Днепропетровску стали этому подтверждением.

Репке подчеркнул, что F-16 окажутся бесполезными без эффективной противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Пентагон: Украина получит истребители F-16 в 2024 году

Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
#сша
#украина
#нато
#сво
#всу
#вс рф
#истребители
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Под украинским обстрелом села Таволжанка погибла беременная женщина
20 апреля 2024, 13:00

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладков

Под обстрелом белгородского села Таволжанка погибла беременная женщина, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице», — написал Гладков.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу, где медики принялись за спасение жизни женщины. Однако, несмотря на усилия врачей, и мама, и нерождённый малыш скончались.

Ещё три человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь прямо на месте происшествия. От госпитализации пострадавшие отказались.

Также повреждения получили 12 жилых домов и 2 автомобиля, губернатор региона.

Напомним, ранее украинский дрон атаковал грузовик в Белгородской области. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам

NYT: недорогие дроны РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО

Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине
#вячеслав гладков
#белгородская область
#смерть
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Чепа: Украина не добьется эффекта от ударов по энергетическим объектам
20 апреля 2024, 12:48

Фото: iStock/Wlad74

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина не добьется желаемого эффекта от ударов дронами по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Чепы, киевский режим атакует российские энергетические объекты, так как уверен в том, что это создаст трудности с обеспечением ВС РФ горюче-смазочными материалами. Однако, как утверждает парламентарий, это не так.

Чепа подчеркнул необходимость совершения действий, которые не позволят противнику запускать беспилотные летательные аппараты, способные летать на 1000, и на 2000 километров.

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

Читайте также:

«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
#армия
#ночь
#режим
#станции
#всу
#вс рф
#рогов
#запорожская украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT раскрыла, как недорогие дроны ВС РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО
NYT: недорогие дроны РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО
20 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/dr_evil

Дорогостоящие танки, поставляемые западными странами на Украину, уязвимы перед дешёвыми беспилотниками. Об этом сообщает газета The New York Times.

Журналисты издания пишут, что в зоне СВО нередки бои с использованием беспилотников. Такие сражения постепенно меняют облик современных вооружённых конфликтов.

Они отметили, что бои с дронами наносят значительный ущерб американским танкам, что грозит изменением подхода к их применению в будущих конфликтах.

Так, танк Abrams можно запросто уничтожить взрывом беспилотника, сообщил аналитик по вопросам обороны из научно-исследовательского института Хадсон Кана Касапоглу в США. При этом он подчеркнул, что данная военная машина является мощнейшей в мире в своём классе.

Самым уязвимым местом в танках является крыша. Изначально против них применялись мины и различные снаряды, которые попадали по целям в около 90% случаев. При этом БПЛА показали ещё большую эффективность.

Читайте также:

Российский артиллерист уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
#танки
#беспилотник
#вс рф
#сво
#сша
#военная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино
Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете
20 апреля 2024, 12:02

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского правительства.

Так, Зеленский ввёл в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. В том числе подписанный указ ограничивает рекламу онлайн-казино и лимитирует время, которое украинцы могут провести за игрой.

Напомним, ранее стало известно о росте числа лудоманов в рядах служащих Вооружённых сил Украины. Указ Зеленского предусматривает особые ограничения доступа к азартным играм для военных.

СБУ поручено провести проверки организаторов онлайн-казино.

Читайте также:

«Кровавое преступление»: Захарова отреагировала на гибель корреспондента «Известий»

Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

CNN: военные ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка
#владимир зеленский
#всу
#указ
#украина
#азартные игры
#казино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф