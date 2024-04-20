МО: Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта

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Российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также были поражены 2 объекта транспортной инфраструктуры,которые используются в военных целях, живая сила противника и военная техника ВСУ в 112 районах.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25. ВС РФ также сбили 213 дронов и пять управляемых авиабомб AASM Hammer французского производства.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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