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ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие

ВСУ ударили дронами по подстанции «Радуга» в Энергодаре, 8 человек пострадали
03 июля 2024, 15:19
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что три удара беспилотниками было нанесено по подстанции «Радуга», которая относится к инфраструктуре Запорожской АЭС. Об этом Лихачев сообщил журналистам.
Глава Росатома отметил, что время для атаки «было выбрано подло», поскольку именно в эти часы работала бригада. По словам Лихачева, 8 человек пострадало.

В настоящее ​время всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой
03 июля 2024, 14:44

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой.
В российском оборонном ведомстве отметили, что расчёт ОТРК «Искандер» ликвидировал вражеский боевой вертолёт Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава. На опубликованных министерством кадрах можно увидеть аэродром, где стоит вертолет, через некоторое время на месте, где стоял вертолет, есть только черный густой дым.

Ранее в Telegram-канале Минобороны также показали кадры ликвидации в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Новороссийска.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российские бойцы уничтожили до взвода солдат ВСУ в Харьковской области
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Российские бойцы уничтожили до взвода солдат ВСУ в Харьковской области
03 июля 2024, 13:56

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Подполье сообщило об уничтожении почти целого взвода солдат ВСУ в Харьковской области, сообщили в РИА Новости.
По данным сопротивления солдаты ВСУ буквально пару дней назад прибыли на ротацию.

«Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. Всего было пять прилетов... Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода», – рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, в результате ударов была взорвана хозяйственная постройка, в которой украинские военные хранили небольшое количество боеприпасов.

Он уточнил, что на территории сельсовета находились два пикапа с установленными турелями, и, судя по взрыву, в этих пикапах находилось что-то, что привело к детонации.

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#рф
#харьковская область
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МО: ВС РФ полностью освободили район «Новый» Часов Яра
03 июля 2024, 13:39

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Министерство обороны Рф сообщили о полном освобождении района «Новый» Часов Яра.
Благодаря решительным действиям военнослужащих Южной группировки войск был полностью освобождён район «Новый».

Также Министерстве обороны РФ впервые сообщили об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские военнослужащие заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк.

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#вс рф
#пво
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В Подмосковье нашли обломки сбитого дрона ВСУ
03 июля 2024, 13:27

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

В Калининском районе Подмосковья были обнаружены обломки сбитого ночью украинского дрона, сообщили в РИА Новости.
Фрагменты сбитого дрона ВСУ были обнаружены в лесополосе Калининского района.
«По предварительным данным, в результате их падения на землю никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений. Утром 3 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в трех регионах страны сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о Московской, Брянской и Белгородской областях», — сообщили в издании.

Также в Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, принадлежащие ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Ранее в России была представлена новая система защиты от беспилотников. Разработчики этой системы вдохновлялись дирижаблями.

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#пво
#подмосковье
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Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области
Лебедев: ВС РФ ударили по ангарам с артиллерией ВСУ в Запорожской области
03 июля 2024, 13:13

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по ангарам с артиллерией украинских войск на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, под удар реактивных системы залпового огня, артиллерийский обстрел и атаку БПЛА попало село Новоандреевка. Он добавил, что целью российских войск стали ангары, которые находятся на западной окраине населенного пункта.

Лебедев заключил, что ВСУ хранили в них тяжелую технику и укрывали артсистемы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#село
#вс рф
#удар
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Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска
03 июля 2024, 12:19

Фото: iStock/zim286

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска.
Катеры противника были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки украинских боевиков на Новороссийск незначительные повреждения получили коммерческие помещения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
#спецоперация
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Украинским боевикам приходится воевать с трупами в окопах
03 июля 2024, 12:15

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Солдаты ВСУ, оказавшись под огнем российских военных, сообщают, что не успевают эвакуировать погибших из окопов.
В украинских социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, которое иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются украинские военные. На записи один из украинских солдат рассказывает, что под Работино в Запорожской области они оказались в очень тяжёлой ситуации.

«Так вот мы и ведём войну. Вот уже вторые сутки в аду под сильным огнём. Прошли через настоящее пекло. <...> Мы стараемся доставить нашего соратника до точки эвакуации, хотя даже не знаем, кто он. Уже начал разлагаться», — жалуется боец ВСУ.

Украинские власти также подтверждают огромные потери ВСУ под Работино. Недавно депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что это село стало местом, где погибли многие украинские солдаты и была уничтожена военная техника. Это вызывает тревогу в высших руководящих кругах ВСУ.

Ситуация для ВСУ усугубляется тем, что наиболее опытные и преданные идеалам части украинской армии были уничтожены за два с лишним года боевых действий. В то же время новички, которых киевский режим пытается быстро отправить на фронт, массово погибают, не получив должной боевой подготовки.

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#военные
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#режим
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#всу
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BI: Новая российская ракета ФАБ-3000 М-54 может изменить конфликт на Украине
03 июля 2024, 11:13

Фото: istockphoto / aapsky

На Западе забили тревогу из-за решения России впервые применить новый боеприпас, который может сильно повлиять на ход конфликта, сообщили в издании Business Insider.
«Воздушно-космические силы России применяют на территории Украины новый тип боеприпасов, который может значительно повлиять на ход боевых действий», — говорится в публикации.

В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54. Это может быть очень опасно для украинских военных. Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает её ещё более опасной.

Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наёмников, а также по объектам инфраструктуры, связанным с ВСУ: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом, как неоднократно подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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ВС РФ заняли значительную часть Нью-Йорка
03 июля 2024, 10:58

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

На торецком направлении российские военные добились успеха и значительно продвинулись от города Горловка к его южным окраинам.
Группировка войск «Центр» заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк, который находится на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в телеграмм-канале «Военкоры русской весны».

«19 июня группировка войск «Центр» неожиданным ударом прорвала оборону ВСУ у Горловки и ворвалась на окраины посёлка Нью-Йорк. Этот посёлок превратился в мощный укрепрайон, но его взятие значительно облегчит штурм Торецка и дальнейшее продвижение на Константиновку с целью охвата Часов Яра», — говорится в сообщении.

Одновременно с ударом с юга российские войска штурмуют Торецк с востока. Здесь им удалось захватить мощный укрепрайон через подземный ход.

Посёлок Нью-Йорк был основан немецкими колонистами в конце XIX века. В 1951 году он был переименован в Новгородское, а в 2021 году ему вернули прежнее название.

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