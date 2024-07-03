ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие

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Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что три удара беспилотниками было нанесено по подстанции «Радуга», которая относится к инфраструктуре Запорожской АЭС. Об этом Лихачев сообщил журналистам.
Глава Росатома отметил, что время для атаки «было выбрано подло», поскольку именно в эти часы работала бригада. По словам Лихачева, 8 человек пострадало.
В настоящее время всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В настоящее время всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова