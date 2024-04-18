Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»

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Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался о производстве украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана». По его словам, в апреле Украина успела выпустить десять таких машин.
Об этом, подводя итоги совещания по безопасности, украинский президент написал в своём телеграм-канале. Он также добавил, что в следующих месяцах производство этих самоходных гаубиц планируется увеличить.
«Богдана» является первой украинской САУ, разработанной с учётом возможности использовать боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Её скорострельность составляет от четырёх до восьми выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 40 километров. Ещё в начале 2022 года американское издание 19FortyFive включило эту самоходку в список главного вооружения Украины в потенциальном конфликте с Россией.
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Александр Бойцов