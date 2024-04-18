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Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»

18 апреля 2024, 17:05
Фото: istockphoto/viper-zero

Фото: istockphoto/viper-zero

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался о производстве украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана». По его словам, в апреле Украина успела выпустить десять таких машин.


Об этом, подводя итоги совещания по безопасности, украинский президент написал в своём телеграм-канале. Он также добавил, что в следующих месяцах производство этих самоходных гаубиц планируется увеличить.

«Богдана» является первой украинской САУ, разработанной с учётом возможности использовать боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Её скорострельность составляет от четырёх до восьми выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 40 километров. Ещё в начале 2022 года американское издание 19FortyFive включило эту самоходку в список главного вооружения Украины в потенциальном конфликте с Россией.

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#боеприпасы
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#вооружения
#владимир зеленский
Озвучены данные, которые можно извлечь из разрушенных дронов
Киберэксперт Борощук: Разрушенный дрон может указать, откуда его запустили
18 апреля 2024, 18:17

Фото: iStock/NatureNow

Исследователь в области кибербезопасности, руководитель консалтингового агентства Дмитрий Борощук заявил, что из разрушенных дронов можно извлечь полезную информацию, в том числе местоположение его запуска.
Однако, уточнил эксперт, такую информацию не всегда удаётся изъять.

«Это могут быть частотные характеристики и протоколы управления, исходя из данных телеметрии, фото и видеоматериалы, как в памяти самого дрона, так и в устройстве, через которое оно управлялось, — и здесь из самого изображения можно при помощи той же самой методологии OSINT выяснить места пролёта или точки интереса», – добавил в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме этого, в такой технике могут быть заложены координаты, заложенные в полётный контроллер, по которым ориентировался дрон во время пути.

Вытащить данные из упавшего дрона можно с помощью специальных программ.

Ранее сообщалось, что у российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат НАТО во время атаки ВСУ на аэродром в Крыму.

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#дрон
#данные
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#информация
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Стало известно, на каком направлении ВСУ укрепляют оборону, опасаясь прорыва
Генштаб ВСУ начал готовить новые оборонительные рубежи на Днепре
18 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины начали готовить новые оборонительные рубежи по линии Днепра. Об этом сообщает украинский портал «Резидент».
Новая линия обороны возводится на случай прорыва линии фронта и отступления ВСУ. Отмечается, что сложная ситуация сложилась сразу на нескольких направлениях. Гарантий того, что фронт не будет прорван в ближайшее время нет. Заранее подготовленных позиций, куда могли бы отступить обессиленные бойцы ВСУ тоже нет.

Планы построить новую линию обороны на Авдеевском направлении вдоль Очеретино — Новоселовка Первая — Карловка провалились. Российские военные уже вошли в Очеретино. Потеря этого узла дает возможность ВС РФ атаковать в разных направлениях. Аналогичная ситуация происходит под Часовым Яром. Украинские военные не верят в то, что удержат город, несмотря на заявления Сырского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»

В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность
#военные
#владимир путин
#сво
#всу
#вс рф
#зеленский
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В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги
18 апреля 2024, 16:10

Фото: istock / Leonid Ikan

В украинском городе Харьков произошел взрыв, об этом сообщает местное издание «Общественное».
По информации агентства, взрывы также были слышны в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Отмечается, что прежде сработали сигналы оповещения о ракетной опасности практически во всех областях страны.

В настоящее время информации о повреждениях каких-либо объектов нет.

Ранее в минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» в зоне проведения СВО. Уточняется, что ВС РФ применили для атаки военных объектов Украины ЗРК С-300.

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#минобороны рф
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#всу
#вс рф
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Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность
«Известия»: истребители МиГ-31И получили систему воздушной дозаправки
18 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/TebNad

Истребители МиГ-31И, используемые для переноса гиперзвуковых ракет «Кинжал», были оборудованы системой воздушной дозаправки, что позволит им расширить свою стратегическую дальность.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Это обновление позволит МиГ-31И поражать цели на значительном расстоянии, включая объекты в глубине обороны противника.

Генерал-лейтенант Валерий Горбенко, бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, отметил, что таким образом истребитель фактически станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком.

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#пилот
#сша
#армия
#сво
#минобороны
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Военнослужащие в ДНР получили почётные знаки «Защитник семьи и детей»
18 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/zim286

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова вручила двум военнослужащим в Донецкой Народной Республике первые знаки «Защитник семьи и детей».
Уточняется, что награды были учреждены в этом году.

Награды были вручены военным за спасение детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.

«Очень ценно, что нагрудный знак уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдёт ещё не одного героя и это станет доброй традицией института уполномоченных по правам ребёнка», — приводит RT слова Львовой-Беловой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российским военным, уничтожившим в зоне проведения спецоперации танки Leopard 2, вручили денежные сертификаты.

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#спасение
#награды
#семьи
#семьи с детьми
#днр
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МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
18 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
Пункт управления армией Украины был уничтожен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС РФ. Они же ударили по двум пусковым установкам с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Медики осмотрели его и поставили диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Экс-сотрудник ООН Каточ раскрыл истинную причину провала наступления ВСУ
Экс-сотрудник ООН Каточ обвинил в неудачах ВСУ высокомерие экспертов Запада
18 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/dr_evil

Бывший сотрудник ООН Арджун Каточ заявил о том, что одной из основных причин провала наступления ВСУ стало высокомерие западных экспертов и политиков.
Из-за этого, считает специалист, украинские военные много не учли, в том числе «линию Суровикина».

«Она оказалась очень серьёзным препятствием, состоящим из минных полей, траншей, противотанковых надолбов и так далее. Кроме того, украинские силы не имели господства ни в воздухе, ни по части артиллерии. Чем это кончилось, все видели», — пояснил в беседе с RT Каточ.

А военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал удары ВСУ по Джанкою американскими ракетами. Он отметил, что такие удары стали возможны, в том числе, благодаря спутниковым системам США.

«У американцев самая многочисленная и самая лучшая спутниковая разведывательная группировка. Хотя за последнее время Россия прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы нарастить спутниковую группировку. Китайцы нам стали помогать», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки.

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#сша
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ВСУ обстреляли больницу и пункт переливания крови в Горловке
18 апреля 2024, 14:44

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Под обстрел попали больница и городская станция переливания крови.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек. Среди пострадавших один ребёнок. У всех диагностированы осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным огонь по Горловке вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ещё один мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка. Таким образом, общее количество мирных жителей, получивших ранения, составило девять человек.

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В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»
Представитель ГУР Юсов назвал взрывы в Джанкое «прекрасной операцией» ВСУ
18 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/rarrarorro

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, описал взрывы в Крыму 17 апреля как «великолепную операцию» Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНИАН.
«То, что произошло в Джанкое вчера, это великолепная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что аэродром в Крыму подвергся атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные «произвели правильный удар».

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