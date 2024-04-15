Франция передала Украине новую партию САУ

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Франция поставила в Киев новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые поступили в войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте. Об этом РИА Новости сообщил руководитель запорожского гражданского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска не экономят боеприпасы и ведут интенсивные обстрелы подконтрольных России территорий в Запорожской области.
В марте министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж планирует поставить Киеву 78 САУ CAESAR. Он также упомянул о цели поставить Украине 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 2024 году.
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Александр Климов