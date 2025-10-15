Зеленский сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский в личном блоге сообщил, что тщательно подготовился к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит Lenta.ru.
Глава киевского режима отметил, что уже подготовил часть «домашней работы», в которую входит воинская и экономические части. Он не уточнил, что ещё осталось сделать украинским властям перед переговорами.
Зеленский подчеркнул, что повестка встречи достаточно содержательна и «реально может приблизить завершение войны».
Ранее Трамп подтвердил журналистам, что встреча с Зеленским запланирована на 17 октября. Она пройдёт в Вашингтоне.
