Россия попросила США разъяснить слухи о предоставлении Украине разведданных
Россия обратилась к США с просьбой прокомментировать слухи о предоставлении Украине разведданных, которые якобы используются для ударов по энергообъектам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
Москва потребовала от Вашингтона разъяснений в связи с публикациями, где сообщается о масштабной работе американской разведки по сбору информации. Согласно материалам СМИ, разведка США не только формировала общую стратегию боевых действий, но и предоставляла украинским военным точные данные о целях на передовой.
Ранее газета сообщала, что США стимулируют союзников по НАТО к расширению обмена разведданными с Украиной.
