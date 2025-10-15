Россия попросила США разъяснить слухи о предоставлении Украине разведданных

15 октября 2025, 19:22

Лавров: РФ попросила США объяснить слухи о предоставлении Киеву разведданных

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Россия обратилась к США с просьбой прокомментировать слухи о предоставлении Украине разведданных, которые якобы используются для ударов по энергообъектам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».