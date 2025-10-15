Достижения.рф

«Стратегия примитивна»: Медведчук назвал Зеленского имбецилом

Медведчук: Зеленский едет в Вашингтон для продажи войны
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на сайте движения утверждает, что Владимир Зеленский едет в Вашингтон «продавать войну».



По его словам, глава киевского режима также будет просить помочь ему остаться у власти и добиться, чтобы его не смещали.

«Стратегия примитивна (...) А ядерный конфликт Соединенных Штатов и России этого имбецила не интересует вообще», — написал Медведчук.

Он отметил, что удары дальнобойным оружием по российской территории непременно вызовут ответные действия и обвиняет Зеленского в готовности «танцевать на костях».

13 октября корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским политиком в Вашингтоне.
Никита Кротов

