15 октября 2025, 14:22

Медведчук: Зеленский едет в Вашингтон для продажи войны

Фото: istockphoto/rarrarorro

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на сайте движения утверждает, что Владимир Зеленский едет в Вашингтон «продавать войну».





По его словам, глава киевского режима также будет просить помочь ему остаться у власти и добиться, чтобы его не смещали.





«Стратегия примитивна (...) А ядерный конфликт Соединенных Штатов и России этого имбецила не интересует вообще», — написал Медведчук.