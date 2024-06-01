Зеленский: Трамп будет лузером в случае прихода к власти и компромисса с РФ

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп станет «лузером», если в случае своей победы на предстоящих президентских выборах поддержит идею завершить конфликт компромиссом с Россией. Об этом сообщает The Guardian.
В процессе интервью предводитель киевского режима предложил представить, что Трамп вновь стал лидером Штатов и решил урегулировать украинское противостояние с помощью компромисса. Зеленский отметил, что даже если экс-президент добьется от главы российского государства Владимира Путина положительной реакции на данное предложение, то жители страны не станут с этим мириться.
Уточняется, что в случае отказа Киева идти на компромисс с Москвой, Трамп может прекратить оказывать помощь ВСУ. После такого украинская армия не будет способна продолжать боевые действия, добавил Зеленский.
Он также сообщил о том, что просил экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Трампа.
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Уточняется, что в случае отказа Киева идти на компромисс с Москвой, Трамп может прекратить оказывать помощь ВСУ. После такого украинская армия не будет способна продолжать боевые действия, добавил Зеленский.
Он также сообщил о том, что просил экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Трампа.
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Екатерина Коршунова