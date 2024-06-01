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Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.
По словам Куртена, Россия не является врагом Европы. Он отметил, что правящие безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими политиками, которые перестанут эскалировать украинское противостояние.
Британский политик заключил, что стремительное движение к третьей мировой войне необходимо срочно остановить.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Британский политик заключил, что стремительное движение к третьей мировой войне необходимо срочно остановить.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Екатерина Коршунова