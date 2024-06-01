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В Британии предложили неожиданный план из-за Украины

Куртен: безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации на Украине
01 июня 2024, 11:16
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.
По словам Куртена, Россия не является врагом Европы. Он отметил, что правящие безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими политиками, которые перестанут эскалировать украинское противостояние.

Британский политик заключил, что стремительное движение к третьей мировой войне необходимо срочно остановить.



Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

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Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю
Опубликовано видео зарева от взрыва во время ночной атаки ВС РФ по Стрые
01 июня 2024, 11:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Зарево от взрыва во время ночной атаки по населённому пункту Стрыя в Львовской области Украины попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
На кадрах видно, как ночное небо два раза озаряется яркой вспышкой.


Отмечается, что целью удара ВС РФ по пригороду Стрыи было крупнейшей в Европе газохранилище.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по украинским энергетическим объектам. Обстрелы велись дронами «Герань». На некоторых участках фронта к ним подключались ракеты «Калибр» и «Кинжал».

Как уведомлял украинский энергохолдинг «ДТЭК», в результате ночных обстрелов были повреждены две тепловые электростанции. Во время атаки никто не пострадал.

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Бывший боец президентской бригады ВСУ рассказал, как его обманули командиры
01 июня 2024, 11:02

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец президентской бригады ВСУ Павел Яковлев, который перешел на сторону России, сообщил, что украинское командование постоянно обманывает личный состав. Об этом сообщает KP.RU.
По словам солдата, он ни капли не жалеет о своем решении вступить в ряды российской армии, так как уверен, что правда на стороне России. Он отметил, что на Украине военных регулярно обманывают.

В ВС РФ же все по-другому, добавил боец. Он подчеркнул, что российские командиры «говорят правду в глаза» об обстановке, боевых задачах и остальных аспектах боя.

Солдат заключил, что россияне не бросают своих на линии боевого соприкосновения, как украинские боевики.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ
Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ
01 июня 2024, 10:24

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с главой Пентагона США Ллойдом Остином возможность расширения военных возможностей Киева. Об этом пишет Politico.
По информации издания, переговоры назначены на 1 июня.

Авторы статьи сообщили, что Киев намерен добиться разрешения применять оружие Запада вглубь обороны РФ. В администрации Зеленского заявили, что высокопоставленные лица Украины недовольны тем, что применение оружия США ограничено граничащей с Харьковом зоной.

Основной темой беседы станет обсуждение возможностей удара по территории РФ американским оружием.

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Минобороны показало кадры прилета борта с освобожденными из плена военными
01 июня 2024, 09:42

В ночь на 1 июня в Москву прилетели самолеты военно-транспортной авиации, которые доставили российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.
В настоящее время освобожденным бойцам ВС РФ специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии. В скором времени российские солдаты отправятся на лечение и реабилитацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ДТЭК: на Украине повреждены две ТЭС
01 июня 2024, 09:34

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Две тепловые электростанции были повреждены на территории Украины минувшей ночью. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в телеграм-канале.
Представители компании сообщили, что в настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. В результате инцидента пострадавших нет.

Прежде сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. Атаке подверглись также объекты, расположенные в районе Днепра и Николаева. ВС РФ задействовали для ударов по военным целям беспилотники и ракеты «Калибр» и «Кинжал».

Также сообщалось, что ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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Контратака ВСУ в Волчанске, штурмы ВС РФ в Вербовом: последние новости СВО
01 июня 2024, 09:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На линии фронта сразу на нескольких направлениях зафиксированы ожесточённые сопротивления. ВС РФ идут в наступление на Донецком направлении и отражают атаки ВСУ на Времьевском участке. О том, где продвинулись российские войска читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


Тяжелые бои идут севернее Липцев, сообщает телеграм-канал «Два майора». Российские войска выявляют и уничтожают технику и скопления живой силы ВСУ в приграничных районах Харьковской области, нанося урон переброшенным резервам противника.

Активное противостояние зафиксировано в Волчанске в районе многоэтажек. Противник предпринимает попытки контратаковать. На Липцовском направлении ВСУ обороняются в лесополосах и лесных массивах между н.п. Глубокое и Лукьянцы.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ штурмуют восточные окраины Часова Яра и атакуют позиции противника западнее заказника Ступки-Голубовские-2.

Донецкое направление


ВС РФ удалось достичь успеха в Красногоровке. Российские войска в ходе боя заняли здание городской администрации в центре города, продолжая наступление в северном направлении.

Времьевское направление


ВСУ находятся под постоянным натиском ВС РФ. В северной и восточной окраинах Старомайорского ВС РФ перешли в наступление. ВСУ атакуют позиции российских войск в Урожайном.

Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину
Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину


Часовоярское направление


Передовые подразделения ВС РФ перешли водоканал Северский Донец – Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. В микрорайоне «Канал» - бои в высотной застройке. Западнее Авдеевки ВС России продолжают наступать на нескольких участках фронта, расширяется зона контроля у Уманского и Нетайлово.

Запорожское направление


Десантники ВС РФ провели серию успешных атак в районе Вербового. В плен взяты солдаты противника. Западнее ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника в направлении н.п. Щербаки, также сдалось несколько вражеских военнослужащих. Ранее бои под Щербаками носили позиционный характер.

Херсонское направление


Российская армия перешла в наступление на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери – Корсунка. Украинские военные ведут огонь по позициям ВС РФ и мирному населению в с. Каиры Горностаевского муниципального округа и н.п. Днепряны.

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#сво
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Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине
Кандидат в президенты Кеннеди-младший счел решение Байдена по Украине безумием
01 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. Об этом Кеннеди-младший написал в социальной сети X.
По словам политика, этот шаг является «безумной эскалацией» конфликта. Примечательно, что Кеннеди-младший поддерживает начало переговоров по урегулированию украинского противостояния, а также выступает против вооружения киевского режима.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

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Подполье: ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области
01 июня 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
ВС РФ осуществили атаку на аэродром, где Украина готовилась для приема самолетов F-16. С 4 до 5 утра было четыре прилета, уточнил Лебедев.

Он также вспомнил, что ранее российские военные уже наносили по аэродрому точечные удары. Тогда территорию воздушной гавани отремонтировали. Еще один удар был в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, добавил координатор подполья.

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#запорожье
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В Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника
В станице Раевской под Новороссийском обнаружили обломки беспилотника ВСУ
01 июня 2024, 09:03

Фото: iStock/aapsky

Обломки дрона ВСУ были найдены в станице Раевской под Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом написал в Telegram-канале городской муниципальный центр управления.
Уточняется, что в районе раевских бань выставлено оцепление. В скором времени обломки вражеского беспилотного летательного аппарата будут обезврежены.

Ранее сообщалось, что под обстрел украинской армии попало село Беленькое в Белгородской области. Отмечается, что семь частных домовладений оказались повреждены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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