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Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. Об этом Кеннеди-младший написал в социальной сети X.
По словам политика, этот шаг является «безумной эскалацией» конфликта. Примечательно, что Кеннеди-младший поддерживает начало переговоров по урегулированию украинского противостояния, а также выступает против вооружения киевского режима.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. После выяснилось, что США позволят киевскому режиму применять для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Екатерина Коршунова