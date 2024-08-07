Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ

Фото: iStock/Srdjanns74
В сети появились новые кадры с разрушениями в городе Суджа Курской области после атаки украинских боевиков. Видео опубликовал Telegram-канал «СУДЖА РОДНАЯ».
На ролике можно заметить два одноэтажных дома, у одного из которых сильно повреждены крыша и стены. Второй дом оказался полностью разрушен.
По улице также разбросаны фрагменты зданий и заборов.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.
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По улице также разбросаны фрагменты зданий и заборов.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.
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Екатерина Коршунова