Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
Главной Основной причиной отставки Валерия Залужного является его популярность среди населения Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности, и это конечно главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским», — констатировал депутат.Вторая же причина связана с изменением характера боевых действий и неудачами в операциях на земле. По мнению Затулина, Киеву в этой ситуации просто нужно было найти козла отпущения. При этом сами украинцы, подчеркнул парламентарий, не осуждают Залужного за провал контрнаступления ВСУ, понимая, что задачи были невыполнимыми.
Буквально через три месяца после этого, 8 февраля 2024 года Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой поблагодарил главнокомандующего и обсудил с ним, какие обновления необходимы в руководстве ВСУ. После этого на пост главнокомандующего ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский.
В офисе Зеленского смену главнокомандующего объяснили необходимостью «не допустить застоя на линии фронта». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сам же президент Украины объяснил свое решение тем, что сложности на фронте в Донецкой области повлияли на настроения украинского народа, который стал реже говорить о победе.
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