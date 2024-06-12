Зеленский высказался про компромиссы с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с РФ. Об этом говорится в его Telegram-канале.
Примечательно, что Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он добавил, что Украина будет двигаться своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного противостояния на своих условиях.
Предводитель киевского режима подчеркнул, что достижение соглашения между странами по вопросу использования замороженных российских активов также невозможно.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина заявил, что на сегодняшний день отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина абсолютно закрыта для этого.
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Предводитель киевского режима подчеркнул, что достижение соглашения между странами по вопросу использования замороженных российских активов также невозможно.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина заявил, что на сегодняшний день отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина абсолютно закрыта для этого.
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Екатерина Коршунова