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Зеленский высказался про компромиссы с Россией

Президент Украины Зеленский исключил компромиссы с Россией
12 июня 2024, 09:37

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с РФ. Об этом говорится в его Telegram-канале.
Примечательно, что Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он добавил, что Украина будет двигаться своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного противостояния на своих условиях.

Предводитель киевского режима подчеркнул, что достижение соглашения между странами по вопросу использования замороженных российских активов ​также невозможно.



Ранее пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина заявил, что на сегодняшний день отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина абсолютно закрыта для этого.

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В Киевской области произошел пожар после ночных взрывов
Кравченко: в Киевской области загорелся промышленный объект после ночных взрывов
12 июня 2024, 09:03

Фото: iStock/sarawutk

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко написал в своем Telegram-канале, что в Киеве после ночных взрывов начался пожар на промышленном объекте.
Кравченко отметил, что повреждения были зафиксированы в двух районах области. В одном из них произошел пожар на промышленном объекте.

В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области. Глава ОВА добавил, что повреждения получила и автозаправочная станция вместе со складским помещением.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
12 июня 2024, 07:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.
Губернатор назвал данный вид орудия сложной опасностью, которую ранее не видели. Он отметил, что будут предприняты меры по распространению видеороликов с изображением мин.

Гладков призвал граждан не приближаться к любым объектам, которые похожи на военные снаряды, и сразу вызывать специалистов экстренных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Киеве заявили о комбинированном ударе по городу
Попко: по Киеву был нанесён комбинированный удар с разными типами вооружений
12 июня 2024, 07:38

Фото: iStock/RamonCast

Начальник столичной городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что в ночь на среду, 12 июня, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения. Об этом сообщает «Абзац».
Попко отметил, что по Киеву были запущены различные виды крылатых ракет с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также, по его словам, ракеты заходили волнами, а вместе с ними двигались ударные беспилотные ​летательные аппараты.

Попко заключил, что воздушная тревога звучала в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Мощные взрывы прогремели на территории Киева
«Общественное»: в Киеве прогремело несколько взрывов
12 июня 2024, 04:45

Фото: istock / aapsky

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом проинформировало украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Киеве слышны взрывы», — сказано в публикации.
По данным украинского министерства цифровой трансформации на 4:07 мск, сигнал тревоги звучит на всей территории Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#украина
#киев
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Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО
Губернатор Развожаев: силы ПВО работают в Севастополе
12 июня 2024, 03:30

Фото: istock / chameleonseye

Российские системы противовоздушной обороны работают в Севастополе и ликвидируют воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале
Как утверждает городской глава, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#меры
#всу
#пво
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ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший
Гладков: Мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области
12 июня 2024, 03:18

Фото: istock / gorodenkoff

Город Шебекино в Белгородской области обстреляли украинские войска из РСЗО. В результате атаки один человек скончался, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель», — написал глава региона.
Как утверждает Гладков, двух женщин с различными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказали всю необходимую помощь. Еще один пострадавший был контужен, помощь медиков была предоставлена на месте, от госпитализации мужчина отказался.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах. В них выбило окна, посекло фасады и кровли, в некоторых квартирах повредило балконные плиты. Одно частное домовладение получило серьезный ущерб вследствие прямого попадания. Также повреждены 9 автомобилей и ЛЭП.

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Минфин Украины отказал двум регионам в финансах на укрепления
Минфин Украины отказал в средствах на укрепления Черниговской и Сумской областям
12 июня 2024, 02:44

Фото: istock / Tofotografie

Украинское Министерство финансов отказало выделять деньги на оплату установки противотанковых заграждений вблизи населенного пункта Белополье в Сумской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза на своем YouTube-канале.
В видео он показал два письма Минфина страны, в которых затрагивается тема финансирования оборонительных сооружений в двух регионах.

По Сумской области указано, что Минфин Украины «не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид)».

Касаемо Черниговской области в документе пишут, что украинский Минфин готов пойти на трансфер денег из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины, но только в части выделения денег на восстановление инфраструктуры.

В последнее время на Украине обсуждается возможное наступление российских войск в Сумской области. Помимо этого, накануне поступали сообщения о том, что военные ВС РФ зашли на территорию села Рыжевка в этом регионе.

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Нидерланды выделили 60 млн евро на закупку БПЛА для Украины
11 июня 2024, 23:05

Фото: iStock/darkojow

Министерство обороны Нидерландов заявило о выделении 60 миллионов евро на закупку беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что Украина получит в том числе надводные дроны и БПЛА с функцией вида от первого лица.

Незадолго до этого стало известно, что Германия поставит Киеву снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также стране будет оказана и другая ​поддержка.

О новой военной помощи Украине сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#нидерланды
#всу
#украина
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В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК
В Харьковской области идет массовый вызов медиков и водителей в ТЦК — Страна.ua
11 июня 2024, 22:09

Фото: iStock/ShutterOK

В подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в Территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине.
Об этом пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua». По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных.

После того, как люди приходят, их не отпускают. Ситуация складывается ровно как в Одессе, отметил он.

Во вторник сообщалось, что в Одессе представители ТЦК вызвали в военкомат скорую медицинскую помощь с целью мобилизации ее сотрудников.

Разразился скандал. К ТЦК приехали еще несколько скорых, которые включили сирены в знак протеста против действий военкоматов.

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#украина
#мобилизация
#врачи
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