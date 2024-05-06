Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Фото: iStock/krblokhin
В Верховную раду внесли законопроекты о продлении с 14 мая на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте парламента.
Отмечается, что документы были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно законопроектам, предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 по московскому времени 14 мая на 90 суток. На этот же срок с установленной даты продлевается и всеобщая мобилизация.
Напомним, что впервые мобилизация и военное положение на Украине были введены 24 февраля 2022 года. С тем пор они уже несколько раз продлевались. Последний раз продление было осуществлено 6 февраля на срок три месяца, который истекает 13 мая.
Читайте также:
Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Анастасия Чинкова