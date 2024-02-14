Зеленский всё-таки признал наличие у ВСУ проблем с управлением и комплектацией

Президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьёзных проблем в Вооруженных силах Украины. Об этом он рассказал в своём очередном видеообращении в официальном Telegram-канале.
«Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал глава киевского режима, рассказывая о поездке нового главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.Кроме того, Зеленский пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
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Артем Путинцев