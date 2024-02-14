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Зеленский всё-таки признал наличие у ВСУ проблем с управлением и комплектацией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об имеющихся у ВСУ проблемах
14 февраля 2024, 03:17

Президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьёзных проблем в Вооруженных силах Украины. Об этом он рассказал в своём очередном видеообращении в официальном Telegram-канале.
«Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал глава киевского режима, рассказывая о поездке нового главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Кроме того, Зеленский пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.


Ранее Александр Сырский заявлял о том, что ВСУ перешли от наступательных операций к обороне. Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.

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#владимир зеленский
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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
ТАСС: Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
14 февраля 2024, 00:34

Фото: iStock/dk_photos

В Белгороде и Белгородском районе, а также городе Валуйки объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — заявили в пресс-службе мэрии.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Брянской области пресекли попытку атаки киевского режима
Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
13 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/vadimrysev

В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Богомаз отметил, что на месте происшествия продолжают свою работу оперативные и экстренные службы.

Ранее в российском Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской и Брянской областями.

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#брянская область
#александр богомаз
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Главком ВСУ Сырский признал, что Украина отказалась от наступательных операций
Главком ВСУ Сырский: Украина перешла к обороне на линии соприкосновения с ВС РФ
13 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские войска отказались от проведения наступательных операций в районе линии соприкосновения с частями армии России. В настоящее время ВСУ перешли к обороне.
Об этом заявил генерал-майор украинской армии Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF. Интересно, что этот разговор с немецкими телевизионщиками был записан за несколько дней до назначения Сырского на пост главнокомандующего Вооружённых сил Украины.

Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.

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#интервью
#всу
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Политолог Марков: Данные о ВСУ на полигоне Селидово могли слить люди Залужного
Политолог Марков связал удар ВС РФ по полигону ВСУ с утечкой данных из Киева
13 февраля 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Успешный ракетный удар ВС РФ по полигону в Селидово, где, по некоторым данным, в тот момент находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, мог быть связан с утечкой данных из Киева. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.
Он также не исключил, что к «сливу» информации о концентрации резервных частей на полигоне могли быть причастны люди бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эксперт отметил, что эта версия не является единственной или основной: существуют также и другие, написал он в своём телеграм-канале. Например, могла отлично сработать российская разведка. Возможно также, что наводчиками и координаторами российских ракетных ударов были местные жители.

Напомним, войска РФ нанесли удар по полигону в Селидово, расположенному в 35 километрах от Донецка, сегодня, 13 февраля. По некоторым данным, туда прибыли 1,5 тысячи солдат ВСУ из резерва для прохождения боевого слаживания перед отправкой в район Авдеевки. В момент атаки проходило построение прибывших подразделений.

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Военэксперт Земцев объяснил, почему России выгодно назначение Сырского
Военэксперт Земцев: Сырский слабее Залужного
13 февраля 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный эксперт Андрей Земцев высказал мнение о том, что назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ вместо Залужного выгодно России, поскольку он слабее последнего.
Кроме этого, как отмечает эксперт, в военных кругах Украины Сырского недолюбливают.

«Он «москаль», поскольку родился и учился в России. Многие недовольны его жестокостью, он не щадит личный состав, за что прозван «бахмутским мясником». Он назначен главкомом ВСУ, так как не спорит с Зеленским. Как военачальник он слабее Залужного, что России на руку», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Земцев.

А военный корреспондент и волонтёр Алексей Живов, в свою очередь, предположил, какая судьба может ожидать предшественника Сырского Валерия Залужного. Он отметил, что у него есть политические амбиции, которые он может реализовать, как вариант, через военный переворот.

«Сейчас это возможно только путём военного переворота. Это первый путь. Есть и второй, он более вероятен. Мне кажется, Залужного ждёт отъезд в Великобританию или США., откуда он будет тихо поругивать режим Зеленского за неэффективность, провалы и т.д.» — отметил в беседе с «Царьградом» Живов.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#спецоперация
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Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
Медведчук: В 2022 году меня обменяли на десятерых иностранных наёмников
13 февраля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» рассказал, что в 2022 году Украина обменяла его на десятерых иностранных наёмников, об этом он сообщил в интервью для Omerta.
«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — заявил Медведчук.

По его словам, в списках на обмен также были боевики «Азова»* и другие украинские военные.

Медведчука передали российской стороне в 2022 году в рамках обмена пленными. В 2023 году ​киевский режим лишил его украинского гражданства.

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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
#украина
#плен
#политика
#всу
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Взрывы прозвучали на территории Одессы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
13 февраля 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Одессе прозвучала серия взрывов. По данным местных пабликов, в городе звучит воздушная тревога.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, предупреждения об угрозе с воздуха звучат в Одесской и Николаевской областях. По информации издания «Страна.ua», в городе работают системы противовоздушной обороны. О пострадавших либо о разрушениях в результате взрывов информации не поступало.

Ранее сообщалось, что ночью взрывы гремели в Днепропетровске и области. В результате серьёзные повреждения получила одна из теплоэлектростанций. Она полностью прекратила выработку электричества, так как оборудованию предприятия был нанесён ущерб. Также сообщалось о значительном ущербе городу, нанесённому украинской ПВО в попытках предотвратить атаки российских ракет.

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#взрывы
#онлайн
#предприятия
#ущерб
#пво
#одесса
#украина
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«Дорого заплатит»: В США раскрыли, что ждёт Зеленского после увольнения Залужного
Atlantic: Зеленский дорого заплатит, если Сырский не оправдает его надежд
13 февраля 2024, 16:29

Украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского, об этом сообщили в американском издании The Atlantic.
«Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям», — пишет автор статьи.

В Atlantic подчеркнули, что после отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный сможет составить политическую конкуренцию для действующего президента Зеленского. Помимо этого, он сможет заручиться поддержкой украинцев, критикуя провалы на полях СВО после назначения нового главкома.

Журналист отметил, что непрекращающаяся череда провалов украинской армии также может послужить поводом к уменьшению западной помощи.

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#валерий залужный
#владимир зеленский
#всу
#сво
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Сырский запретил разглашать информацию о потерях ВСУ в Селидово, заявила Симоньян
Симоньян: Сырский запретил разглашать потери ВСУ в Селидово
13 февраля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях при российском ударе по тренировочному лагерю в Селидово. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что в момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку. В публикации сообщается, что на территории военного объекта продолжается детонация боеприпасов. Точное количество убитых и раненых украинских военных неизвестно.

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