На Украине опасаются, что Сырский погубит ВСУ

Новый главком ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне опасные для ВСУ операции, чтобы одержать некоторые победы по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Так считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», — заявил Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас».
Он добавил, что уже слышал от некоторых военных, что новый главком готов полностью выполнять приказы украинского лидера. Тука считает, что Сырский мог получить задания на «победы».
Читайте также:
Стало известно содержание одного из первых приказов Зеленского главкому Сырскому
Подоляк заявил, что от нового главкома ВСУ Сырского ждут аудита армии
Протестующие в центре Киева требуют возвращения Залужного
Элина Позднякова