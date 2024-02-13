Главком ВСУ Сырский признал, что Украина отказалась от наступательных операций

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Украинские войска отказались от проведения наступательных операций в районе линии соприкосновения с частями армии России. В настоящее время ВСУ перешли к обороне.
Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.
Читайте также:
Военэксперт Земцев объяснил, почему России выгодно назначение Сырского
Стало известно, кто стал замом нового главкома ВСУ Сырского
На Украине опасаются, что Сырский погубит ВСУ
Александр Бойцов