Владимир Зеленский
Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек еще в мае 2024 года, заявил, что не имеет жажды власти. Об этом информирует The Economist.
По его словам, связанной с этим «болезни» у него нет.
Предводитель киевского режима заключил, что выборы на Украине «точно не в центре внимания сегодняшнего дня», так как сначала нужно остановить конфликт.
Напомним, выборы президента на Украине в 2024 году были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно и не является приоритетной задачей.
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«Я люблю жизнь и свободу. Вот почему я борюсь за свободу», — добавил Зеленский.
Предводитель киевского режима заключил, что выборы на Украине «точно не в центре внимания сегодняшнего дня», так как сначала нужно остановить конфликт.
Напомним, выборы президента на Украине в 2024 году были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно и не является приоритетной задачей.
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Екатерина Коршунова