Владимир Зеленский
Особняк, принадлежавший Адольфу Гитлеру, купил себе Владимир Зеленский. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Царьград». Речь идет о так называемом «Орлином гнезде» или Кельштайнхаусе.
Как уточнили авторы публикации, недвижимость была куплена оффшорной компанией Зеленского San Tommaso. Ценник составил 14.2 миллиона евро.
Бывший гитлеровский особняк находится в баварских горах, главе Третьего Рейха подарили его по случаю 50-летия. Во времена Второй Мировой «Орлиное гнездо» почти не пострадало. Позже его переделали в ресторан с музеем.
Не так давно глава киевского режима говорил, что не в курсе, где 100 миллиардов долларов из 177, которые выделил при демократах Белый дом.
Ранее сообщалось, на что придется идти Киеву, чтобы завершить конфликт.
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Бывший гитлеровский особняк находится в баварских горах, главе Третьего Рейха подарили его по случаю 50-летия. Во времена Второй Мировой «Орлиное гнездо» почти не пострадало. Позже его переделали в ресторан с музеем.
Не так давно глава киевского режима говорил, что не в курсе, где 100 миллиардов долларов из 177, которые выделил при демократах Белый дом.
Ранее сообщалось, на что придется идти Киеву, чтобы завершить конфликт.
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Никита Кротов