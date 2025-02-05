Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Путиным

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы закончить конфликт.
«Это единственный расклад, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей. Определенно, мы пойдем на такой шаг для встречи с этими четырьмя участниками (Россия, США, ЕС, Украина. — ред.)», — ответил Зеленский.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут конструктивные переговоры с руководствами России и Украины по урегулированию конфликта. Накануне он также сообщал, что смог достичь большого прогресса в рамках урегулирования украинского конфликта.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, писало, что США возобновили военные поставки Украине. Тем временем в пресс-службе Белого дома отметили, что администрация Трампа заинтересована в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на поддержку США.
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