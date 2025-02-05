Зеленский заявил, что на Украине не будет выборов до окончания конфликта с РФ

Фото: iStock/sandsun
Владимир Зеленский отверг возможность проведения выборов на Украине до окончания конфликта с РФ. Об этом он заявил в ходе своего интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить», — сказал Зеленский.
При этом глава киевского режима уточнил, что выборы на Украине состоятся только при окончании военного положения в стране. Сам же Морган высказал Зеленскому о заявлениях со стороны РФ о нелегитимности и призывах со стороны США в проведении выборов. К тому же Зеленский признал, что если сейчас прекратить военное положение на Украине, большинство военных вернется к своим семьям домой.
Читайте также:
Зеленский обвинил журналиста Карлсона в «лизании задницы» Путину
Глава МИД Чехии Липавский призвал отказаться от переговоров с Путиным по Украине
Зеленский обратился к Западу с новой просьбой
Иван Мусатов