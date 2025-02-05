«Голый король пытается продать Трампу воздух»: раскрыт обман Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обманывает США и президента Дональда Трампа, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов в обмен на военную помощь, значительная часть полезных ископаемых уже находится на территории России. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Белого дома отметили, что администрация Трампа заинтересована в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на поддержку США.
При этом он подчеркнул, что основная часть полезных ископаемых, ранее принадлежавших Украине, теперь находится на территории, которая вошла в состав России.
По словам Рогова, месторождения лития, титана и редкоземов Украина безвозвратно потеряла. Территории находятся под защитой ВС РФ.
Так, Рогов назвал Зеленского «голым королем», который торгует воздухом. Он также выразил уверенность, что Трамп быстро это поймет.
Читайте также:
Зеленский обвинил журналиста Карлсона в «лизании задницы» Путину
Зеленский обратился к Западу с новой просьбой
Зеленский раскрыл, чему будет посвящена первая дипломатическая встреча с Россией
«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — пояснил Рогов.
При этом он подчеркнул, что основная часть полезных ископаемых, ранее принадлежавших Украине, теперь находится на территории, которая вошла в состав России.
По словам Рогова, месторождения лития, титана и редкоземов Украина безвозвратно потеряла. Территории находятся под защитой ВС РФ.
Так, Рогов назвал Зеленского «голым королем», который торгует воздухом. Он также выразил уверенность, что Трамп быстро это поймет.
Читайте также:
Зеленский обвинил журналиста Карлсона в «лизании задницы» Путину
Зеленский обратился к Западу с новой просьбой
Зеленский раскрыл, чему будет посвящена первая дипломатическая встреча с Россией
Элина Позднякова