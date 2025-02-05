Владимир Зеленский обманывает США и президента Дональда Трампа, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов в обмен на военную помощь, значительная часть полезных ископаемых уже находится на территории России. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.