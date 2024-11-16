Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине

Владимир Зеленский
Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает издание «Страна».
По его словам, нормы закона о мобилизации необходимо корректировать. Зеленский также опроверг информацию о том, что на Украине мобилизовано 500 тысяч человек после принятия закона о мобилизации.
Пополнение бригад украинской армии идет медленно, заключил он.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
Читайте также:
С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
Пополнение бригад украинской армии идет медленно, заключил он.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
Читайте также:
С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
Екатерина Коршунова