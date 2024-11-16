Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина стал сигналом для Украины по поводу переговоров. Соответствующее мнение в беседе с Tagesspiegel выразил эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.