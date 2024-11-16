Владимир Зеленский
При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».
По мнению Зеленского, для администрации Трампа это тоже крайне важно. Однако он добавил, что точные сроки завершения конфликта отсутствуют.
Администрация республиканского политика услышала позицию Киева и не высказала замечаний, заключил предводитель киевского режима.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Администрация республиканского политика услышала позицию Киева и не высказала замечаний, заключил предводитель киевского режима.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова