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Офицер ВСУ Андрей Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии на передовой. Об этом он заявил в интервью «Новости Live». По его словам, украинские солдаты привыкли говорить на русском, о чем знают бойцы ВС РФ и пользуются этим для обмана.
«Приходит противник на позицию, заходят. «Кто там?» — ребята. «Мы свои, с соседней бригады заблудились. Можно к вам?». Противник заходит — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — сказал он.Ранее сообщалось, российский робот стремя мегафонами помог украинским военным сдаться в плен в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщает газета «Известия». Красноречивая радиоуправляемая тележка, как отмечается, убедила противника сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. Сам робот малозаметен и практически бесшумен. Он позволяет с безопасного расстояния подобраться к противнику, рассказать ему как сдаваться и вывести следом за собой.
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