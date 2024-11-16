Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии

Офицер ВСУ Андрей Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии на передовой. Об этом он заявил в интервью «Новости Live». По его словам, украинские солдаты привыкли говорить на русском, о чем знают бойцы ВС РФ и пользуются этим для обмана.